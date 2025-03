Amazfit Bip 6 ufficiale in Italia: stile premium, GPS e tanta autonomia (a meno di 80€)

A febbraio l’azienda ha annunciato il nuovo modello Active 2 e poi, a sorpresa, ha svelato i primi dettagli sul nuovo modello della serie Bip. Ora finalmente Amazfit Bip 6 è ufficiale ed è disponibile all’acquisto in Italia: ecco tutti i dettagli del nuovo smartwatch economico di Zepp, tra specifiche tecniche, design e prezzo.

Amazfit Bip 6: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia

Crediti: Zepp

Bello e stiloso, il nuovo Amazfit Bip 6 si presenta come un indossabile completo a tutto tondo (fatta eccezione per la sola mancanza dell’NFC). C’è un ampio schermo AMOLED da 1,97″ con AOD, fino a 2.000 nit di luminosità di picco e un sensore per la luminosità automatica. Sono presenti speaker e microfono per le chiamate Bluetooth mentre il software è Zepp OS 4.5 con tante funzioni smart. Nonostante le dimensioni del display si tratta di un dispositivo leggero, grazie al corpo in lega di alluminio. Presenti all’appello oltre 140 modalità sportive e lato autonomia si parla di circa 14 giorni con un utilizzo standard.

dimensioni di 46,3 x 40,2 x 10,45 mm per un peso di 27,9 grammi

telaio in lega di alluminio + corpo in polimero + cinturino in silicone (22 mm)

display AMOLED da 1,97″ HD (450 x 390 pixel) con AOD, 302 PPI, fino a 2.000 nit di luminosità, vetro temperato e rivestimento anti-impronta

batteria da 340 mAh con ricarica rapida (fino a 14 giorni di autonomia con utilizzo tipico, 6 giorni con uso intensivo, 26 giorni in Modalità Risparmio Batteria, 32 ore con uso continuo del GPS)

impermeabilità fino a 5 ATM

speaker e microfono integrati, supporto chiamate Bluetooth

Bluetooth 5.2, GPS integrato, NO NFC

sensore PPG BioTracker (monitoraggio attività cardiaca H24, SpO2, sonno), sensore di luminosità per il display

oltre 140 modalità sportive

sistema operativo Zepp OS 4.5 con l'assistente vocale AI Zepp Flow

Il nuovo Amazfit Bip 6 debutta in Italia al prezzo di 79,9€: il dispositivo è acquistabile su Amazon (ovviamente con spedizione Prime), nello shop di Euronics e tramite i principali rivenditori di elettronica. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

