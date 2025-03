AliExpress compie 15 anni e festeggia con tante offerte e sconti fino all’80%!

Buon compleanno AliExpress! Il celebre store cinese questo mese compie ben 15 anni e ha deciso di festeggiare con tantissime offerte e sconti che arrivano addirittura all’80%! Questa volta la promozione non riguarda solo i prodotti tech: in offerta infatti troviamo anche accessori per la casa, moda, sport ed una marea di novità a prezzi davvero stracciati. Con i coupon esclusivi, inoltre, il risparmio è sempre più grande!

15esimo Anniversario di AliExpress: usa i codici sconto esclusivi per un extra risparmio!

Crediti: AliExpress

Dal 17 al 26 marzo, AliExpress festeggia i il suo 15esimo Anniversario con tantissime offerte sui migliori prodotti tech, moda, casa, sport e tanti altri presenti sul celebre store online cinese. Gli sconti arrivano fino al 80%, ma grazie ai coupon che trovate qui sotto potrete massimizzare il risparmio arrivando ad ottenere fino a 70€ di sconto aggiuntivo!

Sconto di 2€ su una spesa minima di 19€: GIZDEAL2

su una spesa minima di 19€: Sconto di 6€ su una spesa minima di 39€: GIZDEAL6

su una spesa minima di 39€: Sconto di 8€ su una spesa minima di 59€: GIZDEAL8

su una spesa minima di 59€: Sconto di 12€ su una spesa minima di 89€: GIZDEAL12

su una spesa minima di 89€: Sconto di 20€ su una spesa minima di 139€: GIZDEAL20

su una spesa minima di 139€: Sconto di 40€ su una spesa minima di 239€: GIZDEAL40

su una spesa minima di 239€: Sconto di 60€ su una spesa minima di 369€: GIZDEAL60

su una spesa minima di 369€: Sconto di 70€ su una spesa minima di 469€: GIZDEAL70

NB: ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.

Tra le migliori offerte attualmente attive su AliExpress, abbiamo pensato per voi ad una selezione dei migliori prodotti, tra cui anche DJI Osmo Pocket 3, Insta360 X4, i robot aspirapolvere di Xiaomi e quelli di Tineco.

DJI Osmo Pocket 3 – 468€ con il codice GIZDEAL70

con il codice Insta360 X4 – 353€ con il codice GIZDEAL60

con il codice Sony WH-100XM5 – 233€

Xiaomi Redmi Pad Pro – 183€

Xiaomi Robot Vacuum X20 – 299€ con il codice GIZDEAL40

con il codice Tineco Floor One S5 Pro 2 – 267€ con il codice GIZDEAL40

con il codice Tineco Floor One Switch S6 – 380€ con il codice GIZDEAL70

con il codice Tineco Floor One Stretch S6 – 389€ con il codice GIZDEAL70

con il codice Tineco Floor One S7 – 533.89€ con il codice GIZDEAL70

con il codice Buture VC80 500W – 80.39€ con il codice GIZDEAL12

con il codice ThundeaL TD92 Pro – 119€ con il codice GIZDEAL20

con il codice AMD Ryzen 7 7700 – 174€

AMD Ryzen 7 7800X3D – 391€

KTC H27T22 – 146.71 con il codice GIZDEAL20

Per tutte le informazioni sulla promozione relativa al 15esimo anniversario vi lasciamo alla pagina ufficiale di AliExpress, mentre vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale Telegram per rimanere sempre aggiornati sui migliori sconti provenienti dal celebre store cinese!

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le