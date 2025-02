YouTube è la nuova TV: il “piccolo schermo” supera anche gli smartphone

I giovani si stanno sempre più distaccando dall’idea di TV tradizionale con canali predefiniti e trasmissioni in diretta in favore di contenuti on-demand visualizzabili a proprio piacimento. Se questa lenta rivoluzione sembra essere legata alla diffusione sempre maggiore degli smartphone, adesso sembra essere ormai ufficiale: YouTube è la nuova TV, almeno negli Stati Uniti. Il CEO del popolare servizio di streaming video, infatti, ha annunciato che le visualizzazioni da TV hanno finalmente superato quelle da smartphone.

YouTube è sempre più visto sulla TV: superate per la prima volta le visualizzazioni da smartphone

Crediti: Canva

Con un post sul blog ufficiale, il CEO di YouTube Neal Mohan ha fatto il punto sugli obiettivi che la piattaforma dovrà raggiungere nel 2025, in occasione del suo ventesimo compleanno, annunciando però anche un dato molto significativo che spiega bene quanto sia diventato importante il servizio di streaming per gli utenti in tutto il mondo e in particolare negli Stati Uniti.

Nel corso dell’ultimo anno, infatti, le visualizzazioni di YouTube tramite Smart TV e set-top-box hanno finalmente superato quelle da smartphone (per tempo di visione), mentre secondo gli analisti di Nielsen, la piattaforma di Google è la prima per tempo di visione negli Stati Uniti per il secondo anno di seguito. YouTube, quindi, è finalmente diventata la nuova TV tradizionale, almeno per quanto riguarda il territorio statunitense.

Un traguardo particolarmente significativo per la piattaforma, nonostante i prezzi degli abbonamenti Premium continuino ad aumentare e le pubblicità siano sempre più pressanti.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le