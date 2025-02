YouTube Premium diventa più economico? Il nuovo abbonamento lite è più vicino

Dopo essere stato eliminato lo scorso anno, l’abbonamento YouTube Premium Lite potrebbe fare un clamoroso ritorno per offrire agli utenti una soluzione più economica per rimuovere la pubblicità dal celebre servizio di streaming video. Con un prezzo più basso, infatti, questo abbonamento è nuovamente in fase di test in diversi paesi del mondo.

Fino allo scorso anno, Google ha offerto agli utenti la possibilità di eliminare la pubblicità da YouTube sottoscrivendo l’abbonamento Premium Lite, che non include altri servizi e funzione come YouTube Music o il download offline dei video. Questo piano d’abbonamento, dopo essere stato cancellato, è tornato nuovamente in test in alcuni paesi come l’Australia.

L’abbonamento, tuttavia, non sembrerebbe essere uguale alla sua forma precedente: il nuovo YouTube Premium Lite, infatti, si limiterebbe a “ridurre le pubblicità“, invece che rimuoverle del tutto. Anche sul prezzo sembra esserci parecchia indecisione: alcuni utenti attualmente possono abbonarsi al prezzo di 11.99 dollari australiani al mese, mentre per altri il prezzo scende a 8.99 dollari australiani.

Google ha confermato i test del nuovo abbonamento anche in Europa, con la sperimentazione che partirà dalla Germania. Le possibilità che il nuovo abbonamento, quindi, possa espandersi anche al vecchio continente e di conseguenza all’Italia sono decisamente in aumento.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, YouTube si starebbe preparando a lanciare finalmente il nuovo abbonamento, ma soltanto in Germania, Tailandia, Australia e Stati Uniti, con riferimento particolare al pubblico che vuole principalmente vedere video piuttosto che ascoltare musica. Restiamo in attesa, quindi, di scoprire se YouTube Premium Lite sarà disponibile anche nel nostro paese e ovviamente a quale prezzo.

