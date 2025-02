Yope è il nuovo social network per condividere foto con gli amici… in segreto!

Con l’enorme popolarità guadagnata da TikTok negli ultimi mesi, tutti i nuovi social network sono stati un po’ oscurati, ma non per questo sono diventati meno interessanti. Yope, per esempio, è una nuova app per Android e iOS che permette di scambiare ogni giorno fotografie con gli amici in gruppi segreti che sono i partecipanti potranno vedere!

Con Yope le chat tra amici sono ogni giorno piene di fotografie

Creando un profilo su Yope riservato ai soli amici, ogni gruppo diventerà automaticamente una cartella segreta che sono gli invitati potranno vedere e a cui potranno aggiungere nuove fotografie. Il design è molto simile a quello di Instagram, ma la schermata principale è composta ovviamente dai gruppi con gli amici dove inviare ogni giorno una foto diversa per mantenere attiva la “streak“.

Per gli utenti iPhone, inoltre, i gruppi potranno comparire anche nella lockscreen in modo da avere sempre a portata di tap la conversazione con gli amici a cui inviare le fotografie. Nelle ultime settimane la popolarità di Yope è schizzata alle stelle: in poco tempo infatti sono stati raggiunti i 2.2 milioni di utenti attivi ogni mese con una crescita pari al 30x negli ultimi 6 mesi.

