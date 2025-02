Xiaomi SU7 Ultra avrà un logo d’oro (ed è subito polemica)

Febbraio sarà il mese degli Ultra: la compagnia di Lei Jun lancerà sul mercato cinese il nuovo membro della serie Xiaomi 15, ma questo non sarà l’unico dispositivo a fregiarsi del titolo di punta. A fine mese debutterà ufficialmente anche Xiaomi SU7 Ultra, la Dream Car sportiva della divisione EV: è iniziato il conto alla rovescia ma anche qualche polemica. Tutta colpa del logo d’oro presente sulla vettura.

Xiaomi SU7 Ultra non è solo un’auto sportiva: segna l’ingresso di Xiaomi nel settore delle auto di lusso

Crediti: Xiaomi

In realtà, ricordiamo che la Dream Car di Xiaomi è già ufficiale: il veicolo elettrico sportivo, tutto potenza e stile, è stato annunciato ad ottobre ma le vendite partiranno da fine mese (in Cina, ovvio). Il debutto sul mercato di Xiaomi SU7 Ultra sarà festeggiato in grande stile dato che coinciderà anche con la presentazione di Xiaomi 15 Ultra: questo sarà svelato a fine febbraio in patria, mentre per il lancio Global se ne parlerà poco dopo (probabilmente a inizio marzo, in occasione del MWC 2025).

Uno degli aspetti della nuova auto elettrica di Xiaomi è passato in sordina per un lungo periodo ma ora è stato recepito dagli utenti: il modello SU7 Ultra è una soluzione di lusso ed è dotata di un logo d’oro (o meglio, placcato in oro) posizionato sul cofano anteriore. Il buon Lei Jun, storico fondatore di Xiaomi, ha stuzzicato i Mi Fan con un post sul social cinese Weibo: il dirigente (ora totalmente impegnato nella divisione auto dell’azienda) sostiene che “soddisfare la vanità non è eccessivo“, ma “è umano essere vanitosi, a volte“.

Crediti: Weibo

Ovviamente non sono mancate polemiche e preoccupazioni: da un lato c’è il problema della sicurezza dell’auto. Il logo d’oro attirerà sicuramente malintenzionati ma i dirigenti Xiaomi assicurano che la vettura è dotata di un sistema di sorveglianza che può essere sempre attivo (probabilmente si tratterà di un optional). Com’è facile intuire sostituire o riparare il logo non sarà economico, quindi meglio tenerselo stretto. Dall’altro lato non è mancata la polemica sull’ostentazione del lusso: è emblematico il commento di un utente su Weibo che sostiene “Pago 800.000 yuan (circa 106.000€ al cambio) per quest’auto, non mi sembra poi così irragionevole assecondare la mia vanità?”.

