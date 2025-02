Redmi Turbo 4 Pro senza freni: batteria enorme, tanta potenza e impermeabile

Si torna a parlare di Redmi Turbo 4 Pro, stavolta con una panoramica quasi completa sulle specifiche. Mancano ancora vari dettagli, ma il quadro generale è ormai chiaro: si tratterà di un dispositivo che guarda alla fascia alta in grado di offrire performance elevate, caratterizzato da materiali premium e da una batteria colossale.

Redmi Turbo 4 Pro punta forte sulle performance: trapelano le specifiche del prossimo “medio gamma” della serie

Turbo 4 – Crediti: Redmi

In merito al chipset, Redmi Turbo 4 è stato il primo smartphone con Dimensity 8400 Ultra ma il fratello maggiore passerà a Qualcomm. Secondo le indiscrezioni Redmi Turbo 4 Pro sarà mosso dallo Snapdragon 8s Elite, versione “minore” dell’attuale SoC di punta del produttore statunitense (lo Snapdragon 8 Elite, appunto). Il chipset è ancora inedito nel momento in cui scriviamo, ma già è stato avvistato in alcuni benchmark (presenta la sigla SM8735). Segnaliamo che l’attuale Turbo 4 si è guadagnato il titolo di medio gamma più potente su Antutu per il mese di gennaio 2025: a questo punto non possiamo che aspettarci performance simili anche dalla versione Pro. E per gli amanti delle alte performance nella fascia di mezzo, ricordiamo che Turbo 4 è arrivato in Italia come POCO X7 Pro.

Il resto delle specifiche di Redmi Turbo 4 Pro comprende una super batteria al silicio-carbonio da ben 7.500 mAh (presumibilmente con ricarica da 90W, come il fratello minore), uno schermo OLED da 6,67″ 1.5K, un lettore d’impronte sotto il display e una doppia fotocamera. Il telefono sarà certificato IP68, il massimo grado di resistenza a polvere e acqua. Infine pare si tratterà di un modello premium, con una scocca in vetro ed un telaio centrale in metallo.

Non c’è ancora una data di presentazione ma il lancio sarebbe previsto nel mese di aprile. La serie Turbo è un’esclusiva cinese ma ormai siamo abituati ai rebrand POCO (solitamente è questo il brand con cui arrivano in Italia). Il prossimo Turbo 4 Pro dovrebbe avere stretti legami con POCO F7 “base”, mentre l’identità dei fratelli maggiori F7 Pro e F7 Ultra sarebbe già nota.

Scheda tecnica presunta

dimensioni e peso – /

certificazione IP68

display Flat OLED da 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 2.560 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.200 nit e Gorilla Glass 7i

da (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 2.560 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.200 nit e Gorilla Glass 7i Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore (LiquidCool 4.0)

SoC Qualcomm Snapdragon 8s Elite a 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,21 GHz – Cortex-X4 3 x 3,01 GHz – Cortex-A720 2 x 2,80 GHz – Cortex-A720 2 x 2,02 GHz – (Efficiency Core)

GPU Adreno 825

RAM LPDDR5X

storage UFS 4.0 non espandibile

batteria da 7.500 mAh con ricarica da 90W (?)

fotocamera da ? + ? MP con OIS e ultra-grandangolare + Xiaomi AISP 2.0

con OIS e ultra-grandangolare + Xiaomi AISP 2.0 selfie camera da ? MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, USB-C, sensore IR

Android 15 con HyperOS 2

