Redmi Note 14 è la mosca bianca di Xiaomi: fino a sei anni di aggiornamenti!

Lo smartphone di Xiaomi più longevo per aggiornamenti? Redmi Note 14 (in versione 4G) è un piacevole sorpresa che potrebbe aprire le porte a scenari molto positivi per gli appassionati del brand cinese. Il piccolo della famiglia Note riceverà la bellezza di 6 anni di aggiornamenti di sicurezza… più degli attuali top di gamma del brand!

Xiaomi migliora tanto la politica degli aggiornamenti, ma solo per Redmi Note 14

L’attuale politica di aggiornamento di Xiaomi varia in base alla categoria del modello, ma sopratutto sta migliorando progressivamente di anno in anno. Con Xiaomi 14T è stata annunciata una politica che prevede 4 major update di Android e 5 anni di patch di sicurezza mentre nella fascia media la situazione è variabile. Qui trovate il nostro approfondimento per scoprire quanti anni di aggiornamenti di sicurezza riceverà il vostro Xiaomi, Redmi o POCO; in linea di massima si parla di 3 update Android e 4 anni di patch di sicurezza, ma in questo caso stiamo considerando un modello “alto”, ossia Redmi Note 14 Pro+.

Top di gamma : 4 anni di aggiornamenti Android + 5 anni di patch di sicurezza

: 4 anni di aggiornamenti Android + 5 anni di patch di sicurezza Medio gamma: 3 anni di aggiornamenti Android + 4 anni di patch di sicurezza

In questo panorama in costante mutamento (dove si va verso miglioramenti progressivi) spunta la mosca bianca. Redmi Note 14 (4G) è l’unico modello della famiglia che riceverà la bellezza di 4 aggiornamenti Android e 6 anni di patch di sicurezza. In soldoni il budget phone arriverà fino ad Android 18 e si aggiornerà fino al 2031. L’altro lato della medaglia è Redmi Note 14 5G: in questo caso ci saranno soltanto 2 aggiornamenti Android e 4 anni di sicurezza.

Insomma, se da un lato vengono fatti passi avanti dall’altro non è chiaro quali siano i ragionamenti di Xiaomi. Guardando avanti, questo potrebbe essere un banco di prova: non è da escludere che la casa di Lei Jun abbia intenzione di estendere la politica di aggiornamento ad un maggior numero di dispositivi (per la gioia degli utenti finali). Vedremo come si evolveranno le cose e intanto, se state cercando un telefono longevo in fatto di aggiornamenti (senza spendere una fortuna in top di gamma) allora il piccolo Redmi è il dispositivo che fa al caso vostro. Al momento è in promo a 179€ nello store ufficiale.

