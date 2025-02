Svelati i prezzi di Xiaomi Pad 7: quanto costerà in Europa (e c’è una grande novità)

Il prossimo 2 marzo la casa di Lei Jun presenterà la serie Xiaomi 15 in versione Global. Gli smartphone non saranno le uniche novità per il nostro paese: è atteso anche il debutto di Xiaomi Pad 7 e a questo giro potrebbe esserci anche il fratello maggiore Pad 7 Pro. Ecco quanto dovrebbero costare in Europa: i prezzi leak fanno riferimento ad entrambi quindi teniamo le dita incrociate.

Xiaomi Pad 7 e 7 Pro, ecco i prezzi leak: quanto costeranno i nuovi tablet in arrivo in Europa

Crediti: Xiaomi

Solitamente Xiaomi tenete a portare in versione Global solo un tablet, lasciando la versione Pro come esclusiva cinese. È successo con Xiaomi Pad 5 e poi con il successore Pad 6 (lanciato lo scorso anno); tuttavia forse le cose potrebbero cambiare con l’evento di marzo 2025. Secondo le ultime indiscrezioni dovremmo assistere al debutto di Xiaomi Pad 7 e Pad 7 Pro: entrambi sono stati presentati in Cina lo scorso ottobre ed ora pare che siano in dirittura d’arrivo in Europa. Al momento sono trapelati in prezzi francesi: le cifre sono leggermente superiori rispetto a quelle dello scorso anno, quindi è probabile che ci sarà un rincaro anche in Italia.

Pad 7 8/128 GB – 429€ 8/256 GB – 469€

Pad 7 Pro 8/256 GB – 529€ 12/512 GB – 629€



Per ora Xiaomi non ha ancora confermato il debutto internazionale dei nuovi tablet. L’evento del 2 marzo dovrebbe vedere sul palco Xiaomi 15 base, Xiaomi 15 Ultra, Watch S4 e i due tablet di ultima generazione. In merito alle specifiche di questi ultimi, sembra che non ci saranno differenze tra la versione Global e quella cinese.

Cosa cambia tra Xiaomi Pad 7 e Pad 7 Pro: tutte le differenze

Xiaomi Pad 6 (Italia) Xiaomi Pad 7 (Global) Xiaomi Pad 7 (Cina) Dimensioni 253,95 x 165,18 x 6,51 mm

490 grammi 251,22 x 173,42 x 6,18 mm

500 grammi 162,4 x 75,7 x 7,99 mm

190 grammi Impermeabilità ❌ ❌ ❌ Display • LCD

• flat

• 11″ 2.8K+ (2.880 x 1.800)

• 144 Hz

• 10 bit

• 550 nit

• Gorilla Glass 3 • LCD

• flat

• 11,2″ 3.2K+ (3.200 x 2.136)

• 144 Hz

• 12 bit

• 800 nit

• Gorilla Glass 3 • LCD

• flat

• 11,2″ 3.2K+ (3.200 x 2.136)

• 144 Hz

• 12 bit

• 800 nit

• Gorilla Glass 3 Chipset Qualcomm

Snapdragon 870

7 nm TSMC Qualcomm

Snapdragon 7+ Gen 3

4 nm TSMC Qualcomm

Snapdragon 8s Gen 3

4 nm TSMC CPU 1 x 3,2 GHz A77

3 x 2,4 GHz A77

4 x 1,8 GHz A55 1 x 2,8 GHz X4

4 x 2,6 GHz A720

3 x 1,9 GHz A520 1 x 3 GHz X4

4 x 2,8 GHz A720

3 x 2 GHz A520 GPU Adreno 650 Adreno 732 Adreno 735 RAM 6/8 GB di RAM LPDDR5 8/12 GB di RAM LPDDR5X 8/12 GB di RAM LPDDR5X ROM 128/256 GB UFS 3.1 128/256 GB UFS 4.0 128/256/512 GB UFS 4.0 Micro SD ❌ ❌ ❌ Raffreddamento Passivo Passivo Passivo Sicurezza Face Unlock 2D Face Unlock 2D Face Unlock 2D Fotocamera 13 MP f/2.2, PDAF 13 MP f/2.2, PDAF 50 MP f/1.8, PDAF Selfie 8 MP (f/2.2) 8 MP (f/2.2) 32 MP (f/2.2) Batteria 8.840 mAh 8.850 mAh 8.850 mAh Ricarica 33W 45W 67W Ricarica wireless ❌ ❌ ❌ SIM ❌ ❌ ❌ eSIM ❌ ❌ ❌ WiFi 6 6 7 Bluetooth 5.2 5.4 5.4 NFC ❌ ❌ ❌ GPS ❌ ❌ ❌ Porta USB-C 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 Speaker 4 speaker Stereo 4 speaker Stereo 4 speaker Stereo Mini-jack cuffie ❌ ❌ ❌ Infrarossi ❌ ✔️ ✔️ Software al lancio MIUI 14

Android 13 HyperOS 2

Android 15 HyperOS 2

Android 15

