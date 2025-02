Niente più apertura variabile per i top di gamma Xiaomi: ecco perché

L’apertura variabile è una tecnologia ottica che consente un controllo preciso della luce: in questo modo è possibile gestire il quantitativo di quest’ultima in modo impeccabile (e quindi l’esposizione e la profondità di campo), per scatti finali sempre calibrati in base alla situazione. Gli ultimi modelli di punta della casa di Lei Jun hanno implementato e perfezionato questa tecnologia in versione mobile: prima con Xiaomi 13 Ultra e poi con i modelli 14 Pro e 14 Ultra. Tuttavia gli ultimi dispositivi del brand ne sono sprovvisti e vale sia per i fratelli Xiaomi 15 e 15 Pro che per la variante 15 Ultra in arrivo tra pochissimo. Ma qual è il motivo dietro questa decisione?

I prossimi top di gamma Xiaomi non avranno fotocamere con apertura variabile: un insider spiega il perché

Crediti: Xiaomi

La risposta arriva dal solito Digital Chat Station, insider cinese sempre informato: secondo le ultime indiscrezioni Xiaomi non farà affidamento sull’apertura variabile almeno per le prossime due generazione. Stando alle parole dell’insider (attivo sul social asiatico Weibo) ci sarebbero due motivi: il principale è legato ai nuovi standard di leggerezza e spessore, dato che ormai Xiaomi punta a smartphone sempre più sottili e comodi da maneggiare; l’altro motivo riguarda l’algoritmo proprietario dedicato alla profondità di campo, sempre più raffinato (ed in grado di compensare alla mancanza dell’apertura variabile). Insomma la compagnia cinese avrebbe deciso di puntare più sulla parte software che hardware.

Crediti: Xiaomi

In questo modo vengono eliminate le limitazioni meccaniche e ovviamente si punta a miglioramenti sempre più avanzati, grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. A quanto pare per le prossime generazione Xiaomi farà più affidamento sulle ottimizzazioni software ma d’altro canto ci saranno top di gamma sempre più sottili e leggeri (o magari arriveranno altre implementazioni lato fotografico).

Aspettando di saperne di più sul futuro dei flagship del brand, date un’occhiata al nostro approfondimento su Xiaomi 15 Ultra: ci sono tutte le indiscrezioni e le conferme finora, in attesa dell’evento di lancio (27 febbraio in Cina e 2 marzo in Europa e in Italia).

