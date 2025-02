I manubri smart di Xiaomi sono perfetti per gli allenamenti 2.0: oggi in sconto con coupon

Allenarsi è sempre importante per mantenersi informa, ma non deve essere per forza noioso: con i nuovi manubri smart di Xiaomi, infatti, anche gli allenamenti diventano 2.0 rendendo il fitness molto più interessante. Grazie ad un nuovo coupon di Banggood, oggi, i Xiaomi Mijia Smart Dumbbells vengono proposti con uno sconto che si avvicina al 50%!

Xiaomi Mijia Smart Dumbbells constano meno di 60€ con questo coupon

Crediti: Xiaomi

Questa coppia di manubri Xiaomi Mijia pesa un 1 Kg, ma grazie al suo design smart è possibile intercambiare il peso dell’attrezzo acquistando parti di ricambio può pesanti e personalizzare l’allenamento. I dispositivi sono dotati di display LED posizionati sull’impugnatura ergonomica, utile a visualizzare il numero di ripetizioni effettuate oppure quelle mancanti, o più semplicemente le calorie bruciate.

I manubri sono alimentati da due batterie AAA che garantiscono fino a 177 giorni di utilizzo, mentre è possibile collegare i dispositivi all’app Xiaomi Home per tener traccia di tutti i propri sforzi e personalizzare le sessioni successive per un vero e proprio allenamento di nuova generazione.

I manubri Xiaomi Mijia Smart Dumbbells sono disponibili oggi su Banggood al prezzo di 57.90€ grazie alla combinazione di offerta lampo e codice sconto. La spedizione avviene direttamente dalla Cina ed è completamente gratuita.

