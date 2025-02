Nostalgia Xiaomi: c’è ancora un po’ della vecchia MIUI in HyperOS

Il 2023 è stato un anno importante per i Mi Fan: gli appassionati della compagnia di Lei Jun hanno dato l’addio all’iconica MIUI, in favore della nuova versione dell’interfaccia proprietaria di Xiaomi. Ma è davvero così? La risposta è nì e infatti la vecchia nomenclatura del brand è ancora viva e vegeta, tanto che la prossima HyperOS 3 sarà a tutti gli effetti la MIUI 17.

Xiaomi, la prossima HyperOS 3 sarà MIUI 17: ecco perché

Per chi fosse interessato a recuperare un po’ di storia, ecco il nostro approfondimento che ripercorre tutta la strada della MIUI dagli albori fino al grande debutto di HyperOS. Lo scopo viene specificato dallo stesso fondatore di Xiaomi: il sistema Android è stato fuso completamente con la piattaforma IoT del brand (a tutto tondo quindi smartphone, tablet, orologi, gadget e perfino automobili) e a questo punto si è deciso di svecchiare la storica UI con un nome nuovo di zecca.

Nonostante questo grande cambiamento sotto il cofano (la tecnologia HyperConnect permette una migliore comunicazione tra i dispositivi dell’azienda), nella realtà le cose sono cambiate molto poco: non ci sono stati stravolgimenti rivoluzionari nell’aspetto dell’interfaccia e addirittura si continua ad utilizzare il sistema di numerazione della MIUI. Insomma, la prossima versione HyperOS 3 sarà MIUI 17 e ce lo svelano le stesse app di sistema Xiaomi.

In questi ultimi anni la casa di Lei Jun ha continuato ad utilizzare la numerazione solita, ma all’interno delle applicazioni. HyperOS ha iniziato il suo percorso di sviluppo come MIUI 15, mentre l’attuale HyperOS 2 è effettivamente la MIUI 16. Le versioni degli aggiornamenti delle app continuano con questa numerazione: il software Meteo è arrivato alla versione 16.0.5.1, ad esempio. Ma perché Xiaomi ha continuato a tenere in vita la MIUI in questo modo?

In teoria non c’è una vera risposta a questa domanda: volendo fare i nostalgici, l’eredità della MIUI vive ancora in HyperOS (un scelta dettata dalla stessa Xiaomi per non tagliare del tutto i ponti col passato e con le basi tecniche del suo software). Se scegliamo di essere più realistici, probabilmente si è scelto di dare continuità allo sviluppo interno mantenendo la stessa numerazione più per una questione organizzativa che per effetto nostalgia.

