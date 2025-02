Xiaomi celebra la Festa della Donna con tante offerte e il coupon NO IVA

Con marzo ormai alle porte, è già tempo di Festa della Donna e Xiaomi non ha perso neanche un minuti per celebrare l’avvenimento più rosa dell’anno con una promozione che porta sullo shop ufficiale tante offerte e occasioni di risparmio. Sul sito ufficiale, infatti, è iniziato il NO IVA sui migliori prodotti!

Risparmia fino a 250€ con il nuovo coupon NO IVA di Xiaomi

Crediti: Xiaomi

Per celebrare la Festa della Donna, Xiaomi ha deciso di lanciare una nuova promozione con tantissimi sconti ed un coupon NO IVA che permette di risparmiare fino a 250€ sui migliori prodotti, includendo anche robot, smartphone e wearables. Per approfittare delle offerte non dovrete far altro che riscatta il codice sconto direttamente nella pagina e quindi scegliere il prodotto da acquistare, tra cui anche quelli che trovate qui sotto.

Xiaomi Robot Vacuum X20 Max – 649.99€

Redmi Note 13 – 189.99€

POCO X7 – 299.90€

POCO X7 Pro – 369.90€

Xiaomi 14T – 499.90€

Per tutte le informazioni sulla promozione NO IVA per la Festa della Donna, vi lasciamo alla pagina ufficiale di Xiaomi, dove troverete anche tutti i prodotti attualmente disponibili in offerta.

