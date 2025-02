Xiaomi Buds 5 Pro eleganti e stilosi: ecco i nuovi auricolari premium

Il prossimo grande evento Xiaomi (il primo del 2025) è fissato per il 2 marzo, alle soglie del MWC 2025: le novità annunciate saranno presenti alla fiera catalana, come da tradizione. Oltre agli smartphone del brand ci sarà spazio anche per l’ecosistema di accessori e tra questi anche le nuove TWS premium Xiaomi Buds 5 Pro.

Xiaomi Buds 5 Pro nelle prime immagini leak: i nuovi auricolari true wireless arriveranno con la serie 15

Buds 5 Pro – Crediti: Mysmartprice

Aspettando il lancio ufficiale, ecco fare capolino le prime immagini render ufficiose degli auricolari wireless. Il design segue la scia delle precedenti Buds 4 Pro e della versione più recente (le Buds 5, protagoniste anche della nostra recensione). Il look delle TWS Xiaomi Buds 5 Pro vede al centro della scena una custodia a ciottolo elegantissima (caratterizzata da una finitura lucida) mentre gli auricolari stavolta saranno di tipo in-ear (la versione base è semi in-ear). Proprio come le Buds 5 ci saranno tre colorazioni, ossia White, Black e Gray.

Buds 5 Pro – Crediti: Mysmartprice

Frontalmente c’è un piccolo indicatore LED mentre le cuffiette presentano il logo Xiaomi lungo il dorso. La parte inferiore della custodia presenta una porta USB-C per la ricarica; gli auricolari avranno il supporto alla tecnologia Harman Audio EFX e ovviamente non mancherà la cancellazione del rumore ANC.

Tutte le novità Xiaomi in arrivo al MWC 2025

Crediti: Xiaomi

