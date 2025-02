Xiaomi 15 Ultra vs 14 Ultra: quali sono le differenze

Xiaomi 15 Ultra e Xiaomi 14 Ultra sono i due flagship di punta di due generazioni: scopriamo quali sono le principali differenze tra i due Camera Phone della compagnia di Lei Jun tra specifiche, design e prezzo. Entrambi arrivano con un look “vintage”, un comparto fotografico eccezionale e una scheda tecnica senza compromessi!

Quali sono le differenze tra Xiaomi 15 Ultra e 14 Ultra: ecco cosa cambia tra i due Camera Phone

Design a confronto

Il design di Xiaomi 15 Ultra e quello del precedente 14 Ultra è quasi identico: gli unici dettagli che cambiano sono la posizione dei sensori all’interno del modulo fotografico, i materiali della scocca e le colorazioni. L’attuale versione 15 Ultra presenta un ampio modulo circolare ed è disponibile nei colori Black e White con pannello posteriore in vetro; la variante Chrome (Silver e Green, quest’ultima lanciata solo in Cina) hanno una doppia trama in vetro e pelle vegana, con un look bicolore che richiama le fotocamere Leica M.

Xiaomi 14 Ultra presenta il medesimo design: in questo caso la cover posteriore è in pelle vegana, sia nella colorazione Black che in quella White. Entrambi i telefono sono dotati di schermi AMOLED con micro curvature su quattro lati, con un punch hole centrale per la selfie camera.

Specifiche a confronto

Xiaomi 15 Ultra (CINA) Xiaomi 14 Ultra (ITALIA) Dimensioni 161,3 x 75,3 x 9,48/9,35 mm



229/226 grammi 161,4 x 75,3 x 9,20 mm



219,8 grammi Impermeabilità IP68 IP68 Display • AMOLED

• Micro Quad Curved

• 6,73″ 2K (3.200 x 1.440)

• LTPO 120 Hz

• PWM Dimming 1.920 Hz

• 3.200 nit

• Xiaomi Shield Glass 2.0 • AMOLED C8

• Micro Quad Curved

• 6,73″ 2K (3.200 x 1.440)

• LTPO 120 Hz

• PWM Dimming 1.920 Hz

• 3.000 nit

• Xiaomi Shield Glass Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite

3 nm TSMC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

4 nm TSMC CPU 2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L

6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M 1 x 3,3 GHz X4

2 x 3,2 GHz A720

2 x 3,0 GHz A720

3 x 2,3 GHz A520 GPU Adreno 830 Adreno 750 RAM 12/16 GB LPDDR5X 16 GB LPDDR5X ROM 256/512 GB/1 TB UFS 4.0 512 GB UFS 4.0 Micro SD ❌ ❌ Raffreddamento Al liquido con camera di vapore Al liquido con camera di vapore Sicurezza Lettore d’impronte ad ultrasuoni sotto lo schermo Lettore d’impronte ottico sotto lo schermo Fotocamera • 50 MP LYT-900 f/1.63, PDAF, OIS

• 50 MP ultra-wide f/2.2, FoV 115°, 5 cm macro

• 50 MP teleobiettivo IMX858, f/1.8, zoom 5x, OIS, 10 cm macro

• 200 MP teleobiettivo periscopico Samsung HP9, f/2.6, zoom 5x, OIS • 50 MP LYT-900, apertura variabile f/1.6-4.0, PDAF, OIS

• 50 MP ultra-wide IMX858, f/1.8, FOV 122°, 5 cm macro

• 50 MP teleobiettivo IMX858, f/1.8, OIS, 10 cm macro

• 50 MP teleobiettivo periscopico IMX858, f/2.5, OIS, 30 cm macro, zoom 5x Feature • Lenti Leica Summilux

• Xiaomi AISP 2.0 • Lenti Leica Summilux

• Xiaomi AISP Selfie 32 MP f/2.0 32 MP f/2.0 Batteria 6.000 mAh 5.000 mAh Ricarica 90W 90W Ricarica wireless 80W 80W SIM Dual SIM 5G Dual SIM 5G eSIM ✔️ ✔️ Wi-Fi Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 Bluetooth 6.0 5.4 NFC ✔️ ✔️ GPS GPS (L1+L5)

GLONASS

GALILEO

BeiDou

QZSS GPS (L1+L5)

GLONASS

GALILEO

BeiDou

NavIC Porta USB-C 3.2 Gen 2 USB-C 3.2 Gen 2 Speaker Stereo Stereo Mini-jack cuffie ❌ ❌ Infrarossi ✔️ ✔️ Software al lancio HyperOS 2

Android 15 HyperOS 1

Android 14

Le recensioni di GizChina.it

Prezzo a confronto

Il prezzo di lancio in Italia di Xiaomi 14 Ultra è di 1.499€ mentre per il momento non ci sono ancora dettagli sul nuovo modello Xiaomi 15 Ultra. Quest’ultimo è stato presentato in Cina ed arriverà in Italia il 2 marzo, durante il mega evento della compagnia cinese (in occasione del MWC 2025).

Xiaomi 15 Ultra (CINA) Xiaomi 14 Ultra (ITALIA) 12/256 GB 6.499 CNY (854€) ❌ 16/512 GB 6.999 CNY (919€) 1.499,9€ (in sconto a 999,9€) 16 GB/1 TB 7.799 CNY (1.025€) ❌

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le