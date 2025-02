Xiaomi 15 Ultra promette foto notturne eccezionali: ecco il primo sample

Il lancio del nuovo top di gamma della compagnia cinese si avvicina sempre di più ed ora il fondatore Lei Jun ha iniziato a scaldare i motori. Dopo aver stuzzicato i Mi Fan in varie occasioni, stavolta lo storico dirigente ha pubblicato il primo sample della fotocamera di Xiaomi 15 Ultra: ecco come scatta il nuovo flagship, alle prese con una scena notturna non proprio semplice da gestire.

Xiaomi 15 Ultra, Lei Jun pubblica il primo sample della fotocamera: ecco come scatta il nuovo flagship

Crediti: Weibo

Il sample della fotocamera di Xiaomi 15 Ultra ci mostra di che pasta è fatto il top di gamma: si tratta di uno scatto notturno e al centro della scena troviamo proprio Lei Jun accompagnato dal Nian Shou (bestia legata alla Danza del Leone, tipica del Capodanno cinese), mentre sullo sfondo scuro figurano delle lanterne accese. L’immagine è stata scattata grazie al teleobiettivo periscopico (100 mm, f/2.6) a bordo del dispositivo: si tratterebbe, secondo le indiscrezioni, del sensore Samsung ISOCELL HP9 da 200 MP.

Il teleobiettivo in questione dovrebbe supportare lo zoom ottico 4,3X e uno zoom digitale potenziato dall’intelligenza artificiale (pare fino a 100X). Tornando alla foto, è stata pubblicata dallo stesso Lei Jun che promette prestazioni stellari nelle scene notturne. L’immagine in questione sembra dare ragione al fondatore di Xiaomi: i dettagli sono estremamente chiari, le luci sono bilanciate alla perfezione e lo stesso vale per il livello di rumore. Ovviamente l’immagine all’interno dell’articolo non rende giustizia, quindi per guardare il sample nella qualità originale potete scaricarlo tramite questo link.

Il comparto fotografico di Xiaomi 15 Ultra dovrebbe basarsi su una Quad Camera da 50 + 50 + 50 + 200 MP con un sensore LYT-900, un ultra-wide Samsung JN5, un teleobiettivo IMX858 e il già citato modulo con zoom a periscopio. Per scoprire tutti i dettagli del flagship, ecco il nostro approfondimento con tutti i leak e le conferme finora.

