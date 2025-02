Xiaomi 15 Ultra Photography Kit: da Camera Phone a “vera fotocamera” il passo è breve

Come da tradizione, anche il nuovo Xiaomi 15 Ultra riceverà un Photography Kit: si tratta di un set che trasforma lo smartphone in una vera e propria fotocamera, grazie all’impugnatura e ad un adattatore per i filtri. Insomma, si tratta dell’accessorio definitivo per gli amanti della fotografia che puntano a scatti top anche dal proprio telefono.

Xiaomi 15 Ultra Photography Kit: cosa sappiamo del nuovo gadget che trasforma il Camera Phone in una fotocamera

Crediti: That_Kartikey (X)

Le prime immagini di Xiaomi 15 Ultra Photography Kit arrivano da vari insider (cinesi e non) e perfino da Amazon: il set è comparso nell’e-commerce con la dicitura Legend Edition ed il motivo è presto detto. A differenza del kit per Xiaomi 14 Ultra, a questo giro abbiamo un look in parte ridisegnato: ancora una volta si tratta di una custodia in pelle nera, ma ora è presente una nuova colorazione rossa per le parti metalliche. Inoltre il pulsante di scatto è stato migliorato e lo stesso vale per la batteria, che passa da 1.500 mAh a 2.000 mAh (e funziona anche da Power Bank).

Crediti: That_Kartikey (X)

L’impugnatura comprende sia un otturatore a due fasi che una leva per lo zoom; inoltre è visibile anche il pulsante di registrazione, che serve ad avviare ed interrompere la registrazione di video. Ovviamente il kit è compatibile solo con il nuovo Xiaomi 15 Ultra (in arrivo il 27 febbraio in Cina e il 2 marzo in Europa). Ecco le caratteristiche confermate da Amazon:

impugnatura professionale

batteria integrata da 2.000 mAh (ricaricabile tramite USB-C)

funzione Power Bank

adattatore filtri da 67 mm

certificazione IPX4

Mancano ancora dettagli ufficiali sul prezzo, ma secondo quanto rivelato da Amazon il nuovo Xiaomi 15 Ultra Photography Kit Legend Edition sarà in vendita a 144€. Attualmente è in fase di preordine, mentre pare che sarà disponibile effettivamente a partire dal 28 febbraio, stando alla pagina prodotto. È quasi certo che si tratta di un refuso: molto probabilmente la pagina è finita online per errore e sarà rimossa nel corso delle prossime ore. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le