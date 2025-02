Xiaomi 15 Ultra: spunta una data e c’è anche un video dal vivo

Il mese di febbraio è arrivato e ovviamente l’hyper dei Mi Fan è alla stelle. La compagnia di Lei Jun ha confermato che questo sarà il periodo d’uscita di Xiaomi 15 Ultra ma ora arrivano dettagli sulla possibile data: un poster leak svela qualche dettagli in più mentre un nuovo video hands-on mostra il possibile design del top di gamma.

Xiaomi 15 Ultra: un teaser poster leak svela la presunta data di presentazione

Crediti: Weibo

Il presunto poster leak ha fatto capolino su Weibo nelle scorse ore: la sua veridicità è dubbia, ma per la prima volta si parla della data di presentazione precisa di Xiaomi 15 Ultra. Secondo l’immagine l’evento dovrebbe tenersi il 26 febbraio in Cina: il giorno sembra alquanto verosimile dato che il debutto Global dovrebbe poi avvenire poco dopo, al MWC 2025 (quindi tra il 3 e il 6 marzo). La finestra temporale pare convincente, ma come al solito è bene prendere i leak con estrema cautela.

Il nuovo top di gamma si mostra in un video dal vivo (leak)

Crediti: Weibo

Aspettando di sapere si più direttamente da Xiaomi, ecco spuntare anche un nuovo video dal vivo: la clip mostrerebbe il presunto Xiaomi 15 Ultra, dandoci un’anticipazione del design posteriore. Il video è in linea con il look mostrato da immagini e render leak nel corso dei mesi: insomma, questo potrebbe essere il design definitivo del prossimo top di gamma del brand cinese. Anche questa indiscrezione sembra verosimile: il nuovo 15 Ultra dovrebbe adottare uno stile simile a quello del predecessore, con un ampio modulo circolare che strizza l’occhio alle macchine fotografiche tradizionali.

Xiaomi 15 Ultra Hand's On



6.78" 2K LTPO Micro Quad Curved 120Hz Display

Snapdragon 8 Elite

50MP OIS + 50MP UW + 50MP 2x Telephoto + 200MP 4.3x Periscope

32MP Front

Anti Glare Lens Coating

6000mAh+ Battery

90W + 80W wireless

Ultrasonic In-Display Fingerprint

Leica Optics

IP68… pic.twitter.com/9rY836FjJ1 — Sufiyan Technology (@RealSufiyanKhan) February 2, 2025

Se volete saperne di più su Xiaomi 15 Ultra, ecco il nostro approfondimento con tutti i leak fino a questo momento: ci sono immagini e dettagli sulle specifiche, sulla fotocamera e tanto altro ancora.

