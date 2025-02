Questo è Xiaomi 15 Ultra: ecco immagini e data d’uscita

Manca sempre meno all’uscita del prossimo super flagship della casa di Lei Jun ed ora abbiamo finalmente una data di presentazione. Xiaomi 15 Ultra sarà tra i protagonisti del MWC 2025 e ovviamente sarà in buona compagnia: ecco tutti i dettagli dell’evento più importante dell’anno per i Mi Fan!

Xiaomi 15 Ultra, ufficiale la data di presentazione: il top di gamma sarà tra i protagonisti del MWC 2025

Crediti: Xiaomi

La data di presentazione di Xiaomi 15 Ultra è fissata per il 2 marzo 2025: si tratta dell’uscita Global, mentre nel momento in cui scriviamo manca una conferma per la Cina. Il debutto in patria dovrebbe avvenire poco prima, il 26 febbraio. In merito all’uscita alle nostre latitudini, il top di gamma sarà al MWC 2025 (la fiera tech di Barcellona) che si terrà dal 3 al 6 marzo. Oltre al modello Ultra ci sarà spazio anche per Xiaomi 15 base e di certo non mancheranno altre sorpresa (come Watch S4).

Ecco il look del nuovo top di gamma Xiaomi

Nel frattempo ecco spuntare anche i render ufficiosi di Xiaomi 15 Ultra: si tratta di immagini leak, ma dovrebbero essere i render stampa e quindi mostrare il design definitivo del flagship. Ci sono tre colorazioni sobrie ed eleganti: una nera, una bianca ed una versione speciale vista già in alcune foto leak, con una cover ispirata alle fotocamere Leica. In base a quanto trapelato sui prezzi in Europa, arriverebbero solo Xiaomi 15 e 15 Ultra mentre la versione Pro resterebbe esclusiva cinese (come avvenuto per la scorsa generazione). Se volete saperne di più sul modello Ultra, ecco il nostro approfondimento con tutti i leak e le conferme finora.

