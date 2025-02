Questo ex best buy Xiaomi non riceverà più aggiornamenti

Dopo aver aggiornato l’elenco degli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO che non riceveranno più aggiornamenti, ecco spuntare un nuovo nome. Si tratta di Xiaomi 12X, best buy del 2022 facente parte della gamma 12: la compagnia cinese ha annunciato la fine del supporto per tutte le varianti dello smartphone, comprese quelle Global e EEA.

Xiaomi 12X non riceverà più aggiornamenti software: fine del supporto per l’ex best buy della serie 12

Ne è passata di acqua sotti i punti dal lancio di Xiaomi 12X: il medio gamma della famiglia 12 fu annunciato come soluzione budget ed ha riscosso fin da subito un certo successo. Si trattato del primo vero best buy del 2022 e dell’ultimo modello della serie principale della casa di Lei Jun prima del salto generazione che ha visto l’inizio della partnership con Leica (12S, 12S Pro e 12S Ultra). Insomma, uno smartphone con tutti i crismi ora giunto alla fine del supporto da parte di Xiaomi: la data finale dovrebbe essere il 17 marzo 2025, ma il dispositivo è stato già inserito nella lista ufficiale del modelli che non riceveranno più aggiornamenti. Oltre al modello targato Xiaomi segnaliamo che anche POCO M4 Pro e M4 Pro 5G sono stati aggiunti alla lista.

Se volete sapere quanti aggiornamenti riceverà il vostro smartphone Xiaomi, Redmi o POCO, ecco il nostro approfondimento dedicato. Invece di seguito trovate i piani per il resto della serie 12: se siete in possesso di uno dei telefoni della gamma, niente paura perché avete ancora un po’ di tempo prima della fine.

Xiaomi 12 – 17/03/2026

Xiaomi 12 Pro – 17/03/2026

Xiaomi 12 Lite – 01/07/2026

Xiaomi 12T – 13/10/2026

Xiaomi 12T Pro – 13/10/2026

