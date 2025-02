Elon Musk presenta Grok 3: l’AI di Twitter/X è sempre più potente

La sfide delle intelligenze artificiali generative si fa sempre più appassionante, con nuovi modelli che giorno dopo giorno alzano sempre più l’asticella delle prestazioni. Dopo OpenAI e Google, anche xAI di Elon Musk ha deciso di aggiornare il proprio LLM di punta con il nuovo Grok 3: un modello particolarmente ambizioso che lo stesso CEO ha definito come “il più intelligente al mondo“.

Grok 3 è la risposta di xAI a GPT-4o e a Google Gemini 2.0, addestrato in un enorme data center a Menphis con oltre 200.000 GPU. Questa nuova versione sembra essere estremamente più capace e performante rispetto alla precedente, con due modelli che andranno a comporre la nuova famiglia dell’AI di xAI: Grok 3 Reasoning e Grok 3 mini Reasoning, entrambi in grado di utilizzare il processo di ragionamento.

Secondo gli sviluppatori, il nuovo Grok 3 è in grado di battere GPT-4o in diversi benchmark, tra cui anche AIME e GPQA, mentre una prima beta del modello si sarebbe già fatta valere all’interno della Chatbot Arena ottenendo degli ottimi risultati. Per quanto riguarda il ragionamento, invece, i due modelli sarebbero in grado di battere o3-mini e o3-mini-high di OpenAI.

Gli utenti di X Premium+ potranno accedere ai nuovi modelli per primi, mentre il nuovo piano SuperGrok da 30$/mese permette di accedere a funzioni aggiuntive come la DeepSearch e la generazione illimitata delle immagini.

