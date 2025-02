WhatsApp si colora con i nuovi temi della chat: adesso disponibili ufficialmente per tutti

La novità che tutti gli utenti di WhatsApp stavano aspettando è finalmente arrivata: sulla celebre app di messaggistica istantanea di Meta a partire da oggi è possibile dire addio al particolare colore verde che caratterizzata le chat in favore di nuovi temi e sfondi personallizzati per dare un tocco di colore in più alle conversazioni con gli amici. In Beta da ormai più di un anno, questa funzione è finalmnente disponibile per tutti gli utente, sia su Android che su iOS.

Nuovi sfondi e temi colorati per personalizzare le chat di WhatsApp

Con un nuovo aggiornamento dell’app ufficiale di WhatsApp per dispositivi mobile, in questi giorni è finalmente iniziato il rollout globale dei nuovi temi personalizzati. Grazie a questa nuova opzione, gli utenti possono scegliere il colore delle bolle dei messaggi, abbinandolo a tanti sfondi inediti che rendono l’esperienza della chat ancora più personale. Gli utenti potranno scegliere tra un tema predefinito, oppure creare il proprio sfruttando oltre 30 nuove opzioni.

La personalizzazione del tema potrà essere globale, oppure per ogni singola chat: dalla impostazioni, infatti, è possibile personalizzare il tema predefinito, mentre da ogni conversazione si possono personalizzare i colori che appariranno per quel singolo contatto. Per cambiare il tema di chat e canali è necessario recarsi in “Impostazioni > Chat > Tema della chat predefinito“.

I temi personalizzati sono disponibili in WhatsApp per Android e iOS, ma sono attualmente in rollout globale: questo significa che se dopo aggiornato l’app all’ultima versione disponibile non vedrete ancora la nuova funzione non dovrete far altro che attendere l’attivazione lato server per il vostro account.

