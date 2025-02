WhatsApp e Google Pixel diventano “migliori amici” con questa nuova funzionalità

Google sta lavorando ad una nuova funzionalità per i dispositivi Pixel che raccoglierà in un unico hub tutti i contatti preferiti e le relative comunicazioni, con WhatsApp che potrebbe essere tra le prima app di terze parti ad ottenere una integrazione ufficiale. Nel codice della celebre app di messaggistica istantanea, infatti, sono stati scoperti i primi riferimenti a “Pixel Besties“, il nome della nuova misteriosa funzione di Android.

Google lavora ad un nuovo hub per gli amici su Pixel: sarà integrato anche WhatsApp

Crediti: Android Authority

Gli esperti di Android Authority, analizzando l’ultima versione beta di WhatsApp per Android, hanno trovato nuovi riferimenti a Pixel Besties, una nuova funzionalità di Android progettata appositamente per gli smartphone Pixel che potrebbe fungere da hub per tutte le comunicazioni con i contatti preferiti.

I messaggi e le chiamate effettuate tramite WhatsApp, quindi, potrebbero essere in futuro integrate direttamente in questo nuovo hub per consentire un accesso ancora più rapido alle comunicazioni con i contatti che vengono considerati più importanti. Al momento, purtroppo, i dettagli sono pochi per immaginare anche solo un periodo di lancio per questa funzione: bisognerà quindi aspettare nuovi leak o indiscrezioni.

