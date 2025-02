Gli eventi di WhatsApp sono anche privati grazie a questa nuova funzione

Con l’aumentare della popolarità delle chat di gruppo, WhatsApp ha introdotto una funzionalità che permette di creare rapidamente degli eventi personalizzati che fungono da promemoria per tutti i partecipanti. Molto presto però, questa funzione potrebbe essere estesa anche alle conversazioni con i singoli amici, in modo da avere sempre modo di ricordare un appuntamento imminente.

Su WhatsApp sono in arrivo gli eventi programmati con i singoli amici

Crediti: WaBetaInfo

Nelle ultime versioni beta di WhatsApp per iOS e Android, Meta ha iniziato a testare una nuova funzionalità che permette agli utenti di creare un evento anche al di fuori delle chat di gruppo. Nelle chat singole, infatti, adesso è possibile creare appuntamenti e promemoria proprio come avviene in quelle di gruppo, rendendo il tutto però privato.

Questa nuova funzione potrà aiutare quindi gli utenti a ricordare facilmente gli impegni presi con i propri amici, anche in modo diretto tramite la propria conversazione personale. La creazione, inoltre, è ancora più semplice grazie all’integrazione degli eventi direttamente nel menu degli allegati.

Al momento non sappiamo quando questa funzionalità sarà disponibile per tutti, ma non escludiamo che l’aggiornamento possa arrivare già nel corso delle prossime settimane.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le