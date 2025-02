WhatsApp hackerato: uno spyware zero-click mette nel mirino 100 giornalisti

In questi giorni un potente attacco hacker ha colpito gli account WhatsApp di quasi cento giornalisti, senza che quest’ultimi potessero fare nulla per evitarlo. Alle ignare vittimi, infatti, è bastato ricevere un messaggio con lo spyware di tipo zero-click per finire nella morsa degli hacker che hanno potuto avere accesso in pochi secondi ai dati personali degli utenti.

Un sofisticato attacco hacker ha colpito gli account WhatsApp di quasi 100 giornalisti

A notificare l’accaduto è stata la stessa Meta, che ha annunciato che uno spyware sviluppato da Paragon Solutions aveva colpito quasi 100 utenti civili (tra cui circa 90 giornalisti), con un attacco di tipo zero-click. Questo particolare attacco non lascia scampo all’utente: una volta ricevuto il messaggio con il codice malevolo, infatti, lo spyware inizia a agire immediatamente, anche senza interazione da parte della vittima.

Meta non è ancora a conoscenza di chi possa essere dietro a questo attacco così potente, ma i software come Pegasus di NSO e lo spyware di Paragon vengono spesso utilizzati da enti governativi di tutto il mondo. La compagnia di Zuckerberg, attualmente, non esclude possano esserci gli estremi per delle azioni legali contro Paragon.

