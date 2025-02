vivo X200s in arrivo con tre novità, intanto già si parla di X300 Pro Mini

Ormai vivo ha una strategia consolidata per quanto riguarda i suoi top di gamma: la prossima aggiunta sarà di certo un modello Ultra ma già si parla anche di vivo X200s. Un insider svela quali saranno le novità e ne vedremo delle belle, rispetto al modello standard: insomma, il prossimo dispositivo della gamma S sarà il vero flagship “di base” della famiglia.

vivo X200s: ecco cosa possiamo aspettarci dalla prossima versione del top di gamma

X200 – Crediti: vivo

Ci stiamo ancora godendo il debutto dei modelli della serie X200 (ricordiamo che in Italia è stato presentato solo X200 Pro) che già si guarda alle prossime aggiunte alla serie. Il primo dispositivo dovrebbe essere, secondo le indiscrezioni, vivo X200 Ultra (già protagonista di vari leak): il lancio sarebbe previsto nel corso della prima metà del 2025, forse a maggio (come nel caso dell’attuale X100 Ultra). Nello stesso periodo dovrebbe fare capolino anche la gamma S, come da tradizione: non sappiamo se ci saranno più modelli (come avvenuto con X100s e X100s Pro) e le indiscrezioni finora parlano dei dettagli di vivo X200s.

Ovviamente ci sarà una versione potenziata dell’attuale chipset: la tradizione dovrebbe continuare con il Dimensity 9400+, ossia variante overcloccata del Dimensity 9400 presente a bordo di X200, X200 Pro e X200 Pro Mini. Il SoC è stato anche protagonista di alcune indiscrezioni, con dettagli sulle specifiche. Si parla poi di uno schermo flat anziché micro-quad curved e della presenza di un lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni sotto lo schermo (quello di X200 è ottico). Inoltre stavolta pare che ci sarà l’aggiunta della ricarica wireless. A parte queste aggiunte (chipset, sensore ID migliorato e ricarica senza fili), il resto delle specifiche dovrebbe restare invariato, almeno se guardiamo alle differenze tra le serie X100 e X100s.

Crediti: GizmoChina, Weibo

Intanto pare che sia in lavorazione anche il prossimo vivo X300 Pro Mini: a quanto pare gli utenti cinesi devono aver apprezzato questa aggiunta alla gamma. Si parla di un prototipo ma non è ancora chiaro quali saranno le novità; intanto si vocifera di un possibile lancio Global di X200 Pro Mini, ma non per tutti.

vivo X200s – Scheda tecnica presunta

dimensioni di 160,27 x 74,81 x 7,99 mm per un peso di 197 grammi

certificazione IP68/IP69

display flat AMOLED LTPO 8T a 10 bit da 6,67″ 1.5K+ (2.800 x 1.260 pixel), refresh rate a 120 Hz , PWM Dimming da 2.160 Hz e luminosità fino a 4.500 nit

a da (2.800 x 1.260 pixel), refresh rate a , PWM Dimming da 2.160 Hz e luminosità fino a 4.500 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido avanzato

SoC MediaTek Dimensity 9400+ a 3 nm TSMC | chipset INEDITO

a 3 nm TSMC | CPU octa-core (1* Cortex-X925 @ 3,7 GHz + 3* Cortex-X4 @ 3.3 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.4 GHz)

+ 3* Cortex-X4 @ 3.3 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.4 GHz) GPU Immortalis-G925

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 5.800 mAh con ricarica da 90W e wireless

con ricarica da e fotocamera da 50 + 50 + 50 MP (f/1.57-2.57-2.0) con IMX921, OIS, teleobiettivo a periscopio IMX882 (zoom ottico 3X, digitale 100X), ultra-wide, ottiche ZEISS

(f/1.57-2.57-2.0) con IMX921, OIS, a periscopio IMX882 (zoom ottico 3X, digitale 100X), ultra-wide, ottiche ZEISS selfie camera da 32 MP f/2.0

f/2.0 Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 2.0, NFC, sensore IR

Android 15 sotto forma di OriginOS 5

Ultimo aggiornamento: 3 febbraio

