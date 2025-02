Nuovi dettagli su vivo X200 Ultra: come migliorerà la fotocamera

Dopo il lancio in Cina e in Italia di vivo X200 Pro, si guarda già al futuro della gamma. La prossima aggiunta sarà vivo X200 Ultra, Camera Phone che dovrebbe introdurre alcune novità (a cominciare dal processore Snapdragon): ecco tutti i dettagli leak finora, con una panoramica di specifiche, design e dettagli sul comparto fotografico.

vivo X200 Ultra avrà una fotocamera migliorata e lo Snapdragon 8 Elite: ecco che cosa sappiamo finora

Crediti: TENAA

Ricordiamo che vivo X200 Ultra è stato certificato dal TENAA a inizio gennaio: il design sembra molto simile a quello degli attuali modelli della serie X200 (base, Pro e Pro Mini), con un ampio modulo fotografico circolare ed uno schermo con micro-curvature su quattro lati. Cambierebbero le dimensioni, da 6,8″ 2K, contro i 6,78″ 1.5K del modello Pro; tuttavia si tratterebbe dello stesso pannello AMOLED 8T con tecnologia LTPO, refresh rate a 120 Hz e un lettore d’impronte ad ultrasuoni sotto la superficie.

Il comparto fotografico sarebbe composto da un sensore principale da 50 MP con uno zoom predefinito di 1,5X (una lunghezza focale di 35 mm), un ultra-grandangolare da 50 MP (con zoom predefinito di 1X invece di 0,5X o 0,6X) ed un teleobiettivo a periscopio da 200 MP. Migliora il sensore ultra-wide, ora con dimensioni da 1/1,28″ (il modulo di X200 Pro è da 1/2,76″): ciò vuol dire che sarà in grado di far entrare un quantitativo maggiore di luce. A fine articolo trovate un riepilogo delle specifiche complete, ovviamente frutto di leak: a parte questi accorgimenti che migliorano il comparto fotografico, sembra che la principale differenza tra il modello Ultra e il resto della serie sarà l’utilizzo dello Snapdragon 8 Elite (anziché il Dimensity 9400).

In lancio di X200 Ultra dovrebbe avvenire nel corso dei prossimi mesi (forse a maggio, insieme a vivo X200s): tuttavia pare che resterà un’esclusiva cinese e quindi non dovrebbe arrivare in Italia e in Europa. Si diceva lo stesso anche di OPPO Find X8 Ultra, ma a quanto pare c’è stato un cambio di strategia da parte dell’azienda; magari avverrà lo stesso anche per il flagship di vivo, quindi restiamo in attesa di novità.

Scheda tecnica presunta

dimensioni e peso – /

certificazione IP68

display Micro Quad Curve AMOLED 8T da 6,8″ 2K+ (3.200 x 1.440 pixel), refresh rate a 120 Hz, tecnologia LTPO , PWM Dimming da 2.160 Hz e luminosità fino a 4.500 nit

da (3.200 x 1.440 pixel), refresh rate a 120 Hz, tecnologia , PWM Dimming da 2.160 Hz e luminosità fino a 4.500 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core 2 x 4,32 GHz – Oryon Phoenix L 6 x 3,53 GHz – Oryon Phoenix M

GPU Adreno 830

RAM LPDDR5X

storage UFS 4.0 non espandibile

batteria da 6.000 mAh con ricarica da 90W e wireless da 30W/50W

con ricarica da e da 30W/50W fotocamera da 50 + 50 + 200 MP con OIS, ultra-grandangolare e teleobiettivo periscopico | ottiche ZEISS

con OIS, ultra-grandangolare e teleobiettivo periscopico | ottiche selfie camera Samsung JN1 da 50 MP (f/2.0)

(f/2.0) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, sensore IR, comunicazione satellitare (opzionale)

Android 15 con OriginOS 5

