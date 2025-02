vivo X200 Pro Mini: il top di gamma compatto sarà anche in versione Global?

Il piccolo dalla famiglia top di vivo starebbe per varcare i confini cinesi: il top di gamma compatto vivo X200 Pro Mini, inizialmente esclusiva in Cina, dovrebbe arrivare anche in versione Global. Ecco le ultime novità e il possibile periodo d’uscita.

vivo X200 Pro Mini pronto al lancio fuori dalla Cina: ecco quando arriverà in versione Global

Crediti: vivo

Secondo le ultime indiscrezioni, vivo X200 Pro Mini arriverà in versione Global: si parla del lancio per il mercato indiano, ma per il momento non è dato di sapere se farà capolino anche in Europa. L’uscita fuori dalla Cina sarebbe prevista durante il secondo trimestre del 2025 (quindi tra aprile e giugno).

Il top di gamma in formato compatto presenta varie specifiche del fratello maggiore, ma con dimensioni più contenute ed alcuni compromessi necessari. vivo X200 Pro Mini fa sempre affidamento sul Dimensity 9400 (il rivale MediaTek dello Snapdragon 8 Elite), ma offre uno schermo da 6,31″, una batteria da 5.700 mAh (la più piccola del trittico cinese) ma senza rinunciare alla ricarica wireless. Cambia anche il comparto fotografico, che rinuncia al teleobiettivo periscopico da 200 MP; comunque abbiamo un sensore principale da 50 MP con OIS, un teleobiettivo a periscopio da 50 MP ed un ultra-grandangolare. Immancabili le ottiche ZEISS, presenti a bordo di tutti i modelli della serie. Ricordiamo che vivo X200 Pro è stato annunciato in Italia da pochissimo; tuttavia non ci sono ancora dettagli in merito al possibile arrivo della versione Pro Mini.

Scheda tecnica | Versione Cinese

dimensioni di 150,83 x 71,76 x 8,15 mm per un peso di 187 grammi

certificazione IP68/IP69

display flat AMOLED LTPO 8T a 10 bit da 6,31″ 1.5K+ (2.640 x 1.216 pixel), refresh rate a 120 Hz , PWM Dimming da 2.160 Hz e luminosità fino a 4.500 nit

a da (2.640 x 1.216 pixel), refresh rate a , PWM Dimming da 2.160 Hz e luminosità fino a 4.500 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido avanzato

SoC MediaTek Dimensity 9400 a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (1* Cortex-X925 @ 3.62 GHz + 3* Cortex-X4 @ 3.3 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.4 GHz)

+ 3* Cortex-X4 @ 3.3 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.4 GHz) GPU Immortalis-G925

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 5.700 mAh con ricarica da 90W

con ricarica da fotocamera da 50 + 50 + 50 MP (f/1.57-2.57-2.0) con LYT-818, OIS, teleobiettivo a periscopio IMX882 (zoom ottico 3X, digitale 100X), ultra-wide, ottiche ZEISS

(f/1.57-2.57-2.0) con LYT-818, OIS, a periscopio IMX882 (zoom ottico 3X, digitale 100X), ultra-wide, ottiche ZEISS selfie camera da 32 MP f/2.0

f/2.0 Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 2.0, NFC, sensore IR

Android 15 sotto forma di OriginOS 5

