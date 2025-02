vivo V50 5G ufficiale: sottile, resistente all’acqua e con 6.000 mAh di batteria

Dopo il lancio della serie X200, il brand cinese è passato alla fascia medio alta con una nuova aggiunta alla famiglia V. Si tratta di uno smartphone elegantissimo, sottile e impermeabile, con tanta batteria: ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita Global di vivo V50 5G, dispositivo che potremmo vedere anche in Italia.

vivo V50 5G: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: vivo

Proprio come da tradizione (e come anticipato anche in precedenza), la serie S internazionale attinge ancora una volta alla famiglia S cinese. vivo V50 5G è un rebrand di vivo S20 (lanciato in Cina a dicembre 2024): presenta le medesime specifiche e lo stesso design, ma migliora la fotocamera ed introduce alcune colorazioni esclusive e stilose (le varianti Starry Night e Rose Red, quella scura Titanium Grey è comune al modello Global e quello cinese). Il precedente vivo V40 era dotato di uno schermo con bordi curvi, mentre a questo giro si cambia con un pannello Micro Quad Curved; si tratta nuovamente di una soluzione AMOLED da 6,77″ Full HD a 120 Hz, con protezione Diamond Shield Glass ed una luminosità di picco di 4.500 nit.

Crediti: vivo

La casa cinese ha deciso di restare su strade già battute e riutilizzare lo Snapdragon 7 Gen 3; tuttavia migliora la batteria, che passa dai 5.500 mAh di V40 a 6.000 mAh. La ricarica rapida cablata passa da 80W a 90W, un altro passo avanti. Non ci sono novità per il comparto fotografico, basato su un sensore da 50 MP con OIS accompagnato da un ultra-grandangolare; c’è un flash LED ad anello e non mancano ottiche ZEISS (assenti a bordo della versione cinese S20). Frontalmente c’è spazio per una selfie camera da 50 MP, con autofocus e ottiche ZEISS.

Il nuovo vivo V50 5G ha debuttato in India nelle versioni da 8/128 GB, 8/256 GB e 12/512 GB, rispettivamente a circa 384€, 406€ e 450€ al cambio attuale (ossia 34.999/36.999/40.999 INR). Il predecessore è stato lanciato in Italia lo scorso giugno (a 599€), quindi non è da escludere che V50 possa arrivare alle nostre latitudini.

vivo V50 5G – Scheda tecnica

dimensioni e peso – 160,4 x 74,2 x 7,4 mm per 186 grammi

certificazione IP68/IP69

display Micro Quad Curved AMOLED da 6,77″ Full HD+ (2.392 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz, luminosità di picco fino a 4.500 nit, profondità colore a 10 bit e Diamond Shield Glass (realizzato con Schott)

da (2.392 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz, luminosità di picco fino a 4.500 nit, profondità colore a 10 bit e Diamond Shield Glass (realizzato con Schott) Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore (da 4.003 mm 2 )

) SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core 1 x 2,63 GHz – Cortex-A715 3 x 2,4 GHz – Cortex-A715 4 x 1,8 GHz – Cortex-A510

GPU Adreno 720

8/12 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128/256/512 GB di storage UFS 2.2 non espandibile

di storage UFS 2.2 non espandibile batteria da 6.000 mAh con ricarica da 90W

con ricarica da fotocamera da 50 + 50 MP (f/1.9-2.0) con OIS, ultra-grandangolare 119°, flash LED Ring e ottiche ZEISS

(f/1.9-2.0) con OIS, ultra-grandangolare 119°, flash LED Ring e ottiche selfie da 50 MP (f/2.0) con AF e ottiche ZEISS

(f/2.0) con AF e ottiche ZEISS Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Speaker stereo, Type-C 2.0, sensore IR, smart AI, Google Gemini

Android 15 sotto forma di Funtouch OS 15

