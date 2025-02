vivo V50 5G è elegantissimo in versione Rose Red: ecco la data d’uscita

La compagnia cinese sta per lanciare il nuovo vivo V50 5G a livello Global (forse anche in Italia): lo smartphone sarà il gemello occidentale di vivo S20 (lanciato in Cina nei mesi scorsi) ma dovrebbe presentare alcune differenze. Ecco tutto quello che sappiamo finora, in attesa del lancio ufficiale da parte dell’azienda.

vivo V50 5G: cosa sappiamo finora sul prossimo modello della gamma V

S20 – Crediti: vivo

Il design di vivo V50 5G non vedrebbe cambiamenti significativi: ci sarà ancora una volta un modulo circolare inserito a sua volta in un modulo a capsula, una doppia camera e un anello luminoso come flash LED. Come anticipato poco sopra, rispetto al modello cinese dovrebbero esserci alcuni cambiamenti: la batteria di vivo V50 5G scenderebbe a 6.000 mAh rispetto ai 6.500 mAh della versione asiatica (S20), ma sempre col supporto alla ricarica da 90W. Andrebbe invece a migliorare la fotocamera, passando da un doppio modulo da 50 + 8 MP ad una soluzione da 50 + 50 MP, stavolta in collaborazione con ZEISS. Anche l’attuale vivo V40 presenta il medesimo comparto in partnership con il noto marchio fotografico.

Crediti: vivo

Aspettando si saperne di più in via ufficiale, in rete è spuntata un’immagine promozionale leak che mostrerebbe la nuova colorazione Rose Red. Elegantissima e stilosa, dovrebbe arrivare sicuramente in India ma non è dato di sapere se farà capolino anche in altri paesi. In base alle certificazioni gli altri colori disponibili sarebbero Blue, Grey e Rose (quest’ultima tendente al rosa).

Crediti: X

A proposito dell’uscita, ricordiamo che V40 è stato lanciato in Italia e visto il recente debutto alle nostre latitudini di vivo X200 Pro, molto probabilmente arriverà da noi anche il nuovo modello della serie V (ma l’ultima parola spetta sempre a vivo). Di seguito trovate la scheda tecnica presunta di vivo V50, frutto delle conferme tramite le certificazioni e i leak degli insider. In base al nuovo teaser poster – pubblicato a inizio mese – l’evento di lancio sarebbe fissato per il 18 febbraio, per ora solo in India.

Scheda tecnica presunta

dimensioni e peso – 160,4 x 74,2 x 7,2 mm per 186 grammi

certificazione IP69

display Micro Quad Curved AMOLED da 6,67″ 1.5K+ (2.800 x 1.260 pixel), refresh rate a 120 Hz, luminosità di picco fino a 5.000 nit, profondità colore a 10 bit

da (2.800 x 1.260 pixel), refresh rate a 120 Hz, luminosità di picco fino a 5.000 nit, profondità colore a 10 bit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore (da 4.003 mm 2 )

) SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core 1 x 2,63 GHz – Cortex-A715 3 x 2,4 GHz – Cortex-A715 4 x 1,8 GHz – Cortex-A510

GPU Adreno 720

8 GB di RAM LPDDR4X o LPDDR5

di RAM LPDDR4X o LPDDR5 128/256 GB di storage UFS 2.2 o 3.1 non espandibile

di storage UFS 2.2 o 3.1 non espandibile batteria da 6.000 mAh con ricarica da 90W

con ricarica da fotocamera da 50 + 50 MP (f/1.9-2.0) con OIS, ultra-grandangolare 106°, flash LED Ring e ottiche ZEISS

(f/1.9-2.0) con OIS, ultra-grandangolare 106°, flash LED Ring e ottiche selfie da 50 MP (f/2.0) con AF

(f/2.0) con AF Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Speaker stereo, Type-C 2.0, sensore IR

Android 15 sotto forma di Funtouch OS 15

Ultimo aggiornamento: 3 febbraio

