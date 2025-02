Massima potenza con UGREEN Nexode Power Bank: 12.000 mAh e 100W, a soli 50€

Mai più senza energia, con la Power Bank UGREEN Nexode: disponibile sia in versione da 12.000 mAh che da 20.000 mAh è una compagna preziosa da avere sempre nello zaino. In questo modo avrai sempre la possibilità di ricaricare non solo il tuo smartphone, ma anche accessori e portatile.

UGREEN Nexode Power Bank 12.000 mAh in offerta lampo: imperdibile a questo prezzo

Crediti: UGREEN

Con UGREEN Nexode Power Bank hai sempre tutto l’occorrente per la tua ricarica alla massima potenza: la versione da 12.000 mAh (100W) è in promozione a 43,4€ su Banggood (con 8,5€ di spedizione, ma si tratta comunque di una cifra super appetibile rispetto ad altri store). Per chi punta alle performance top senza compromessi, segnaliamo che la versione da 20.000 mAh (130W) è in offerta a 72€ (con 6,8€ di spedizione); nella pagina del prodotto basta selezionare il modello preferito e procedere con l’acquisto.

Crediti: UGREEN

Le due Power Bank targate UGREEN non presentano differenze a parte la capienza e la potenza di ricarica. Il mini display TFT consente di visualizzare con precisione (e in tempo reale) i dettagli sull’alimentazione mentre l’elevata capienza e la tecnologia di ricarica consentono di gestire anche notebook ed altri dispositivi (come droni, fotocamere ed altri accessori tech). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto prova a disattivare AdBlock.

