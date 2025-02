Tutte le novità Xiaomi in arrivo al MWC 2025

Come da tradizione, anche quest’anno Xiaomi sarà al MWC 2025: tra conferme ufficiali ed indiscrezioni facciamo il punto della situazione su quelle che saranno le novità della casa cinese. Ci aspettano grandi aggiunte e non riguarderanno solo il settore degli smartphone!

Xiaomi sarà al MWC 2025: ecco tutte le novità che saranno mostrate durante la fiera tech di Barcellona

Crediti: Xiaomi

L’evento Global di Xiaomi è fissato per il 2 marzo 2025: durante questa presentazione saranno annunciate tante novità per l’ecosistema del brand. Dopo l’evento tutti i prodotti saranno visibili al MWC 2025 di Barcellona, dove Xiaomi sarà presente dal 3 al 6 marzo. Come anticipato poco sopra, i nuovi prodotti della casa di Lei Jun abbracciano molteplici aree di interesse (alcune anche inaspettate).

Xiaomi 15 Ultra

Crediti: @ZionsAnvin (X)

Ovviamente Xiaomi 15 Ultra è il protagonista assoluto: si tratta del super flagship della serie, ancora una volta con specifiche di alto livello e fotocamere top realizzare in collaborazione con Leica. Il design continua ad essere diverso rispetto a quello del resto della serie, con un ampio modulo circolare ed un look che strizza l’occhio alle vecchie fotocamere (a sottolineare le capacità da Camera Phone). Abbiamo raccolto per voi tutti i leak e le conferme: ecco il nostro approfondimento.

Xiaomi 15

Xiaomi 15 – Crediti: Xiaomi

Il nuovo Xiaomi 15 non ha bisogno di presentazioni: lanciato in Cina ad ottobre con l’ultimo Snapdragon 8 Elite, è finalmente in arrivo anche in Italia e in Europa. Si tratta ancora una volta di un top di gamma compatto, pensato per chi cerca un’esperienza premium ma sempre con un occhio a stile e prestazioni. Quasi sicuramente non ci sarà Xiaomi 15 Pro: anche lo scorso anno la variante Pro è rimasta esclusiva cinese e secondo le varie indiscrezioni sarà lo stesso anche a questo giro.

Xiaomi SU7 Ultra

Crediti: Xiaomi

La Dream Car arriva in Europa ma no, non sarà in vendita: Xiaomi SU7 Ultra è la prima auto sportiva del brand e sarà presente al MWC 2025 (come anticipato dalla stessa azienda). Sarà visibile e non è da escludere un Test Drive per la stampa; tuttavia questo non significa che l’auto elettrica arriverà in occidente a stretto giro (a meno di un clamoroso colpo di scena, davvero poco probabile al momento). Comunque Xiaomi si è già iniziata a muovere per portare i suoi veicoli nei mercati internazionali, quindi è solo questione di tempo.

Xiaomi Watch S4

Crediti: Xiaomi

Dopo il lancio in Cina, Xiaomi Watch S4 è in arrivo anche da noi: sappiamo già tutto di questo indossabile premium con HyperOS (ecco il nostro approfondimento) e di recente sono spuntati anche i primi indizi sul prezzo in Europa.

Xiaomi Buds 5 Pro

Buds 5 Pro – Crediti: Mysmartprice

I nuovi auricolari true wireless sono eleganti e stilosi, ovviamente senza rinunciare a caratteristiche top. Le TWS Xiaomi Buds 5 Pro sono state protagoniste di alcune immagini leak, che ne hanno svelato il probabile design: molto belle e con indossabilità in-ear.

Xiaomi Pad 7 e 7 Pro

Crediti: Xiaomi

Non c’è una conferma ufficiale, ma di recente sono spuntati i presunti prezzi per l’Europa: per la prima volta non si fa riferimento solo al modello standard ma anche al fratello maggiore Pro (finora sempre escluso dai mercati occidentali). Teniamo le dita incrociate e vi invitiamo a dare un’occhiata qui per scoprire tutti i dettagli di Xiaomi Pad 7 e 7 Pro (lanciati in Cina nei mesi passati).

Altre novità

Il poster ufficiale di Xiaomi al MWC 2025 mostra anche un robot aspirapolvere, quindi è molto probabile che ci sarà anche un nuovo dispositivo dedicato alle pulizie smart. Per il momento non ci sono altri dettagli, tra conferme ed indiscrezioni, quindi per saperne di più dovremo necessariamente pazientare fino al 2 marzo, giorno dell’evento Xiaomi.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le