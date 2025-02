Questa torcia Xiaomi illumina oltre 150 metri e costa meno di 25€

La casa cinese continua a proporre gadget utili, come nel caso della torcia portatile 2 in 1 Mijia: questo accessorio Xiaomi ha una potenza sopra le righe ed è perfetta da portare in campeggio o da tenere in auto oppure in borsa. Il prezzo è super accessibile grazie a questa offerta lampo dello store Banggood!

Questa nuova torcia portatile Xiaomi ha una potenza di 1.000 lumen: ecco caratteristiche e prezzo in offerta

Crediti: Xiaomi

La torcia portatile di Xiaomi debutta su Banggood a 23,8€: il dispositivo è in offerta lampo solo per un periodo di tempo, quindi conviene affrettarsi. Per quanto riguarda le varie caratteristiche, si tratta di un gadget caratterizzato dal solito stile minimal del brand. La torcia è un corpo maneggevole e compatto, ma offre una luminosità di ben 1.000 lumen: è in grado di illuminare una strada buia fino ad oltre 150 metri, l’ideale da avere in auto come luce di emergenza o da portare in campeggio.

Crediti: Xiaomi

A proposito delle situazioni speciali, l’accessorio è dotato di varie modalità di utilizzo (torcia, ambient, luce soffusa e luce lampeggiante). Tra le altre caratteristiche troviamo un’autonomia fino a 30 ore (c’è una batteria ricaricabile da 3.100 mAh) e la resistenza IP65 (contro acqua e polvere). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le