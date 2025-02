Con il pled riscaldato di TENGOO il freddo ha le ore contate: oggi in offerta a soli 20€

L’inverno attanaglia le nostre città da ormai diverse settimane e per i più freddolosi questo può essere un vero problema. Per fortuna, però, c’è un brand che ha fatto della battaglia al freddo la sua missione principale: ovviamente stiamo parlando di TENGOO e del suo pled riscaldato che oggi è in offerta su Banggood con codice sconto.

L’inverno incalza ma con il pled TENGOO non è più un problema: sempre caldi anche quando si lavora

Crediti: TENGOO

Il pled riscaldato di TENGOO è alimentato tramite USB e può essere collegato anche ad una semplice power bank per portarlo sempre con se ed indossarlo quando più se ne ha l’esigenza. Con una dimensione di 100 x 70 centimetri, questo pled in morbida flanella può essere utilizzato anche come una mantella, grazie al bottone e all’asola che permette di indossarlo sulle spalle in modo estremamente semplice.

Con il sistema di riscaldamento integrato, il pled TENGOO può raggiungere una temperatura di circa 45° per mantenere le spalle oppure le gambe sempre al caldo e sconfiggere il freddo. Questa particolare mantella, inoltre, è disponibile anche in diverse colorazioni, tra cui blu, grigia e marrone.

Grazie al codice sconto di Banggood che trovate qui sotto, potrete far vostro questo pled TENGOO per appena 20.14€, con spedizione gratuita direttamente dai magazzini cinesi dello store.

