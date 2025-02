Meteo sempre sotto controllo con questa stazione Tuya, a soli 35€

Tornano le offerte di Banggood e ancora una volta si tratta di una soluzione perfetta per la tua casa smart. Vuoi tenere sempre sotto controllo meteo, temperatura e umidità? Allora questa stazione meteo Tuya è l’accessorio che fa al caso tuo: l’ideale per dare un ulteriore tocco tecnologico alla tua casa, all’insegna del risparmio (costa solo 35€).

La stazione meteo Tuya costa poco ed è utilissima per la tua casa smart: bastano solo 35€ (e la spedizione è gratis)

Crediti: Banggood

Basta riscattare il codice sconto “BGf24fe6” e la stazione meteo Tuya scende a soli 35,8€ su Banggood; c’è anche la spedizione gratis, un dettaglio sempre gradito per una maggiore convenienza. Il dispositivo si presenta come un pannello completo a tutto tondo, ad una cifra davvero irrisoria. La stazione meteo è composta da uno schermo LCD a colori da 7,5″ ed un sensore esterno; è presente la connettività Wi-Fi (a 2,4 GHz) ed è possibile visualizzare in un attimo il meteo, la temperatura e l’umidità, il giorno della settimana e le previsioni per almeno 5 giorni (anche con temperatura massima e minima, interna ed esterna, indice UV ed altri dettagli).

Crediti: Banggood

Trattandosi di un dispositivo basato sulla piattaforma Tuya funziona con Smart Life e si può interfacciare con gli altri prodotti della tua casa intelligente. Ovviamente è possibile gestire il tutto direttamente tramite smartphone, da remoto e con la massima comodità. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

