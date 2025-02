Spotify, finalmente ci siamo: il piano HiFi in arrivo quest’anno?

A distanza di quattro anni dall’annuncio ufficiale del piano HiFi di Spotify, la musica di qualità superiore potrebbe finalmente arrivare sul celebre servizio di streaming quest’anno. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il colosso svedese starebbe mettendo a punto gli ultimi dettagli per Music Pro, il nuovo piano di abbonamento che potrebbe arrivare a costare diversi dollari in più per gli utenti che vogliono la miglior qualità disponibile per la loro musica preferita.

HiFi diventa Music Pro: qualità superiore e biglietti scontati per gli abbonati Spotify

Secondo quanto riportato da Bloomberg, l’abbonamento precedentemente conosciuto come “HiFi” prenderà il nome di “Music Pro“, con un prezzo che varierà tra 5$ e 6$ in più rispetto all’attuale piano Premium di Spotify. Questo nuovo abbonamento includerà il supporto per l’audio lossless, nuove funzionalità come il remix delle canzoni con l’AI ed alcuni vantaggi come l’accesso ai biglietti scontati per i concerti in esclusiva.

Al momento non si conosce il possibile periodo di lancio per Spotify Music Pro, ma tutto lascia pensare che il piano sarà pronto già nel corso 2025. Quest’anno, quindi, il servizio di streaming di Daniel Ek tornerà a competere con Apple Music in tutti i settori, visto che la compagnia di Cupertino propone già una soluzione con audio lossless.

