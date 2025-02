Lo specchio retrovisore smart è una dash cam e ti aiuta nei parcheggi (a soli 25€)

Le offerte di Banggood della settimana si concludono con un accessorio per la tua auto: questo specchio retrovisore è anche una pratica dash cam, ha la visione notturna ed ti aiuta perfino nei parcheggi. Tutto questo ad un prezzo assurdo con tanto di spedizione gratuita!

Specchio retrovisore, dash cam e aiuto nei parcheggi: tante funzioni ad un prezzo assurdo (con spedizione gratis)

Crediti: Banggood

L’occasione del giorno arriva da Banggood: lo specchio retrovisore intelligente è in promozione a 25,3€ grazie al codice sconto “BG9ece3c” da riscattare prima di procedere con l’acquisto. Grazie alla spedizione gratis l’offerta è ancora più conveniente. Si tratta di un dispositivo particolarmente allettante, sia per le funzionalità che offre che per il prezzo (davvero ghiotto).

Lo specchio retrovisore è dotato di un ampio spazio di visione (con un angolo di 170°), all’interno del quale trova spazio uno schermo touch da 4,5″ (a colori). Da questo si può accedere alle varie funzionalità del dispositivo, il quale funge anche da pratica dash cam. Lo specchio presenta una telecamera anteriore e in confezione è presente anche una seconda camera da montare sul retro del veicolo. In questo modo è possibile sfruttarla come aiuto per parcheggiare. È possibile sfruttare sia la registrazione in tempo reale che la modalità parcheggio (il sensore di movimento integrato attiva le riprese all’occorrenza). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

