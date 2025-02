Problemi di umidità in casa? La soluzione arriva da Geekmall, a meno di 100€

Il problema dell’umidità in casa (in particolare in certe stanze) riguarda tantissimi utenti e spesso mantenere l’ambiente arieggiato non è una soluzione sufficiente. La risposta è Solayce PD12R-02EE, deumidificatore da 12 litri al giorno, una soluzione potente e in sconto ad un prezzo conveniente: risparmia con questo coupon di Geekmall, c’è anche la spedizione gratis direttamente dall’Europa!

Solayce PD12R-02EE è il deumidificatore perfetto per casa e ufficio: minimale, potente ed economico

Crediti: Solayce

L’occasione del giorno di Geekmall è una manna dal cielo per chi cerca un deumidificatore potente ed economico: Solayce PD12R-02EE è in offerta con il coupon “JS2A6655“, da riscattare al momento dell’acquisto. In questo modo il prezzo finale scenderà a 99€, con spedizione EU gratuita (per la massima celerità). Il problema dell’umidità non è da prendere sotto gamba sia per una questione estetica e strutturale, ma soprattutto per la salute. Come sottolineato in apertura, un ambiente arieggiato aiuta ma non è sempre possibile: ed ecco che entra in gioco il deumidificatore.

Crediti: Solayce

Questo modello targato Solayce è equipaggiato con un serbatoio da 3,2 litri ed è in grado di coprire un ambiente fino a 35 m2: è adatto a qualsiasi stanza della casa (dal soggiorno alla camera da letto o alla cantina), supporta lo spegnimento automatico quando il serbatoio è pieno ed ha un basso livello di rumorosità costante (35 dB). Inoltre è in grado di regolare automaticamente le impostazioni in base al livello di umidità, monitorato in tempo reale, per massimizzare le prestazioni e mantenere l’ambiente fresco.

Crediti: Solayce

La parte superiore ospita un pratico pannello touch per i controlli mentre per quanto riguarda lo scarico dell’acqua è possibile sia procedere manualmente che utilizzare lo scarico tramite tubo. Solayce PD12R-02EE ha una potenza di 240W ed un volume di deumidificazione di 12 litri al giorno; è facile da utilizzare e si trasporta senza sforzo, grazie alle ruote integrate. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

