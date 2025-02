Snapdragon 6 Gen 4 ufficiale: sempre più performance e AI per la fascia media

Qualcomm ha annunciato il nuovo chipset per la fascia media Snapdragon 6 Gen 4: ormai anche i dispositivi più economico possono fare affidamento su performance di alto livello, con una maggiore efficienza energetica ed un occhio sempre puntato sull’intelligenza artificiale.

Snapdragon 6 Gen 4 ufficiale: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo chipset Qualcomm

Crediti: Qualcomm

Rispetto al precedente Snapdragon 6 Gen 3 (lanciato lo scorso settembre) la nuova generazione compie vari passi avanti. Per prima cosa siamo ancora una volta alle prese con un chipset realizzato a 4 nm, ma stavolta si tratta di una soluzione prodotta da TSMC anziché Samsung. Lo Snapdragon 6 Gen 4 è il primo della serie 6 ad utilizzare core basati su ARMv9 mentre fino a questo momento abbiamo avuto solo core ARMv8 (Cortex-A78/A55). Il SoC octa-core è basato su un’unità principale A720 fino ad un massimo di 2,3 GHz di frequenza di clock. Di seguito la configurazione completa.

1 x Cortex-A720 fino a 2,3 GHz (Core principale)

fino a (Core principale) 3 x Cortex-A720 fino a 2,2 GHz (Performance core)

4 x Cortex-A520 fino a 1,8 GHz (Efficiency core)

Per la GPU Adreno si parla di miglioramenti delle performance del 29% rispetto alla precedente generazione, con performance superiori dell’11% lato CPU ed una maggiore efficienza energetica (con un risparmio del 12%). Tra le altre novità abbiamo il supporto INT4 e Gen AI, fino a 16 GB di RAM LPDRR5 e storage di tipo UFS 3.1, un modem 5G ad alta velocità, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, un ISP a 12 bit con supporto a sensori fino a 200 MP, la possibilità di effettuare riprese in 4K HDR a 30 fps ed un modulo GPS in grado di supportare il posizionamento a tripla frequenza (L1/L5/L2).

Al momento i primi smartphone con Snapdragon 6 Gen 4 non sono stati ancora svelati, ma sappiamo già che arriveranno dispositivi a marchio Realme, OPPO e Honor. Pare che il debutto Global sia a stretto giro (a partire dall’India) e si vocifera di telefoni a prezzi particolarmente allettanti, intorno ai 100-150 dollari.

