I futuri OnePlus avranno batterie gigantesche, ma sempre sottili

La tendenza attuale in fatto di batterie per smartphone è quella di puntare verso l’alto, con unità sempre più capienti. Fino a poco tempo fa questo era impensabile: non a caso i cosiddetti Battery Phone erano spesso dei Rugged, telefoni ultra-resistenti realizzati con materiali robusti e dotati di un corpo enorme. Grazie all’introduzione delle batterie al silicio-carbonio le cose sono cambiate in meglio e anche gli smartphone tradizionali possono essere un po’ Battery Phone: non a caso OnePlus starebbe puntando alle stella, addirittura agli 8.000 mAh!

OnePlus verso gli 8.000 mAh: le future batterie per smartphone saranno davvero enormi

Abbiamo citato le categorie dei Rugged e Battery Phone ma ovviamente non si parla di volumi simili. Questi dispositivi possono spingersi anche a 10.000 mAh o 20.000 mAh (come delle Power Bank), mentre nei caso dei telefoni tradizionali siamo alle prese con numeri “più umani”. Attualmente la tendenza è tra i 6.000 e i 7.000 mAh: ecco alcuni esempi di smartphone recenti.

OnePlus 13 – 6.000 mAh

OnePlus 13R – 6.000 mAh

Realme GT 7 Pro – 6.500 mAh

Realme Neo 7 – 7.000 mAh

Nubia Z70 Ultra – 6.150 mAh

Xiaomi 15 Pro – 6.100 mAh

vivo X200 Pro – 6.000 mAh

REDMAGIC 10 Pro – 7.050 mAh

Attualmente il picco massimo è stato raggiunto da Realme e REDMAGIC: oltre questa soglia si passa ai Rugged/Battery Phone di Blackview, DOOGEE, Oukitel ed altri marchi specializzati. I telefoni tradizionali stanno implementando batterie al silicio-carbonio, una tecnologia che consente di avere una maggiore densità ma senza impattare sulle dimensioni. È questo il futuro e prossimamente anche Samsung salirà sul carro (pare con la serie Galaxy S26). Le aziende cinesi stanno testando batterie sempre più potenti: OnePlus avrebbe in mente un medio gamma da ben 7.000 mAh, ma pare che la casa di Pete Lau non si fermerà qui.

Secondo quanto rivelato nei giorni scorsi da Digital Chat Station (un insider cinese sempre sul pezzo), OnePlus e OPPO sarebbero già al lavoro su un’unità da 8.000 mAh. Ci sarebbe perfino il supporto alla ricarica rapida da 80W, mentre la batteria conterrebbe fino al 15% di silicio. Probabilmente bisognerà attendere prima di vedere un telefono commerciale di questo tipo: magari quest’anno sarà dedicato ai 7.000 mAh per entrambi i brand, prima di cimentarsi in soluzioni nettamente superiori.

