Alcune funzioni di One UI 7 non saranno disponibili per tutti i Samsung

Con il lancio della serie Galaxy S25 ha debuttato anche la nuove versione dell’interfaccia proprietaria di Samsung. Tuttavia One UI 7 è in ritardo rispetto alla celerità a cui ci ha abituato il colosso tech asiatico: la versione stabile per tutti non si vede ancora e nel frattempo scopriamo che non tutte le funzionalità Galaxy AI potrebbero arrivare sui dispositivi più vecchi che riceveranno l’aggiornamento.

One UI 7 sarà un aggiornamento importantissimo (ma non tutti i Samsung avranno le sue novità)

Crediti: Samsung

Nel momento in cui scriviamo l’ultima One UI 7 in versione stabile è disponibile solo per i recenti Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra. I beta test sono già partiti per alcuni modelli, ma in linea generale mancano ancora tantissimi telefoni e non è dato di sapere quanto arriverà l’aggiornamento finale. Intanto è spuntata una lista che svela quali smartphone Samsung riceveranno One UI 7 e Android 15, ma per il momento non c’è ancora un elenco ufficiale. Il rilascio per tutti dovrebbe avvenire entro la fine del primo trimestre del 2025 ma è probabile che si passerà direttamente al mese di aprile.

Samsung è nota per la sua celerità: come mai questi “ritardi” nell’uscita dell’aggiornamento stabile? Forse la risposta è in un’intervista pubblicata sul sito di Samsung Indonesia e che vede protagonista Sally (non viene riportato il nome completo), capo della divisione software. Secondo quanto riportato, solitamente gli update vengono seguiti anno per anno; nel caso della One UI 7 i lavoro sono iniziati da almeno 2 o 3 anni, con un’attenta pianificazione. Questo perché si tratta di un aggiornamento impattante, con tante novità e miglioramenti significativi.

Crediti: Samsung

A questo punto è lecito ipotizzare che Samsung stia procedendo con la massima attenzione e lancerà One UI 7 per tutti quando sarà pronta al 100%. La complessità del nuovo software emerge anche da un altro dettagli: la responsabile svela che non tutte le funzionalità AI del major update saranno disponibili per tutti gli smartphone supportati.

Tra queste mancherà all’appello Now Brief, feature che fornice una sorta di briefind personalizzato dei contenuti selezionati che si aggiorna durante il giorno. Insomma, un vero e proprio riepilogo intelligente di ciò che si è svolto nel corso della giornata. Questa funzione necessita di un hardware adeguato come quello della serie Galaxy S25 (mossa dallo Snapdragon 8 Elite). Altre, invece, possono essere eseguite senza problemi anche su vecchi dispositivi (come Cerchia e Cerca).

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le