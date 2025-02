One UI 7.0 e Android 15: quali modelli di Samsung si aggiorneranno

Come ogni anno, anche se questa volta con mesi di ritardo, Samsung si sta preparando a rilasciare il suo aggiornamento One UI 7.0 basato sull’ultimo Android 15. A differenza di quanto accaduto fino al 2023, Samsung ha preferito prendersi più tempo per preparare il major update, il cui rilascio stabile è avvenuto a inizio 2025 con la nuova serie S25. Il roll-out arriverà su tanti smartphone e tablet, con il team One UI che ci ha abituati a vedere aggiornati top di gamma così come mid-range ed entry-level per diversi anni.

Quali smartphone e tablet Samsung riceveranno l’aggiornamento One UI 7.0 e Android 15

Segnaliamo che la lista che state per leggere non è ancora ufficiale, dato che Samsung non si è ancora pronunciata in merito, ma è stata stilata sulla base di come l’azienda si è mossa negli ultimi anni. Il beta testing è partito e ci ha ovviamente confermato che i modelli della serie Samsung Galaxy S24 saranno i primi a ricevere la One UI 7.0 Stabile, a cui seguiranno altri dispositivo del brand. I primi smartphone con a bordo la nuova interfaccia sono Samsung Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra, freschi di lancio; One UI 7.0 (su base Android 15) arriverà a bordo di numerosi telefoni e Samsung intende completare il rilascio entro la fine del primo trimestre del 2025. Di seguito trovate l’elenco completo – non ufficiale – degli smartphone Samsung che dovrebbero ricevere l’ultima incarnazione della One UI.

Quanti aggiornamenti Android riceverà il tuo Samsung

TOP DI GAMMA Galaxy S25, S25+, S25 Ultra (pre-installata) Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE Galaxy S22, S22+, S22 Ultra Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE

PIEGHEVOLI Galaxy Z Fold 6, Z Fold 6 Special Edition, Z Fold 5, Z Fold 4, Z Fold 3 Galaxy Z Flip 6, Z Flip 5, Z Flip 4, Z Flip 3

MEDIO GAMMA Galaxy A73 Galaxy A55, A54, A53 Galaxy A35, A34, A33 Galaxy A25, A24 Galaxy A16, A15, A14 Galaxy A06, A05s Galaxy F55, F54 Galaxy F14 Galaxy M55 Galaxy M35, M34 Galaxy M14

TABLET Galaxy Tab A9, A9+ Galaxy Tab S10+, S10 Ultra Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra, S8 FE, S8 FE+ Galaxy Tab S6 Lite 2024, S6 Lite 2022 Galaxy Tab Active 5, Active 4 Pro



Ultimo aggiornamento: 11 febbraio

