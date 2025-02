Samsung Galaxy Z Fold 7 sarà ultra-sottile, ma sacrificando qualcosa di importante

Manca ancora molto al prossimo evento Unpacked, ma in realtà è già da diverso tempo che circolano indiscrezioni sul prossimo pieghevole della compagnia. Samsung Galaxy Z Fold 7 arriverà in estate (come da tradizione) e potrebbe debuttare come il pieghevole più sottile della serie; tuttavia ci sono brutte notizie per chi utilizza la S Pen con l’attuale foldable.

Samsung Galaxy Z Fold 7 senza S Pen, ma per una buona ragione: cosa cambierà con il nuovo pieghevole

Z Fold 6 – Crediti: Samsung

Stando alle ultime novità, Samsung Galaxy Z Fold 7 perderà il supporto alla S Pen, una delle caratteristiche principali che permette di sfruttare a tutto tondo l’ampio schermo interno. Il motivo è presto detto: eliminando il digitalizzatore – ossia il componente hardware del display che si occupa di rilevare posizione, tratto e pressione della penna – si andrà a guadagnare spazio in termini di spessore. Già Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition ha fatto a meno della S Pen: in questo caso lo spessore è sceso a 4,9 mm (da aperto) dai 5,6 mm di Galaxy Z Fold 6 classico. Il prossimo pieghevole dovrebbe essere il più sottile della gamma Z Fold e quindi avrebbe dalla sua uno spessore ancora più contenuto.

Nei mesi passati ha fatto capolino un’indiscrezione su una tecnologia che consentirebbe l’utilizzo della S Pen senza digitalizzatore, ma le ultime voci parlano invece di una totale assenza del supporto al pennino. Ma come mai questo cambio di rotta così “estremo”? Samsung potrebbe essere sotto pressione a causa dei trend dettati dai rivali: i competitor cinesi stanno lanciando top di gamma pieghevoli sempre più sottili (basta guardare Honor Magic V3 e il prossimo OPPO Find N5), quindi questo potrebbe essere il momento giusto per adeguarsi. Ovviamente si tratta solo di un’ipotesi e come sempre l’ultima parola spetta al brand interessato.

Cosa aspettarsi dal prossimo Samsung Galaxy Z Fold 7

Gli attuali modelli pieghevoli di Samsung sono stati lanciati il 10 luglio, quindi è probabile che anche le prossime aggiunte arriveranno in estate (ormai è una tradizione). Samsung Galaxy Z Fold 7 dovrebbe continuare ad avere a bordo un SoC Qualcomm, probabilmente lo Snapdragon 8 Elite (magari in versione for Galaxy come i modelli della serie Galaxy S25).

Il flagship avrebbe degli schermi più ampi rispetto al predecessore: quello esterno salirebbe da 6,3″ (2.376 x 968 pixel) da 6,5″ in 21:9 (2.520 x 1.080 pixel) mentre il display interno da 7,6″ (2.160 x 1.856 pixel) a 8″ in 10:9 (2.184 x 1.968 pixel). Il pannello pieghevole sarebbe protetto da un nuovo strato Ultra Flexible Glass, una versione migliorata dell’attuale tecnologia Ultra Thin Glass già vista anche a bordo di Z Fold 6 Special Edition. Di seguito trovate una prima bozza della scheda tecnica, ovviamente da prendere con cautela.

Scheda tecnica presunta

Dimensioni /

Certificazione IPX8

Display esterno Dynamic AMOLED 2X da 6,5″ Full HD+ (2.520 x 1.080 pixel) in 21:9 con refresh rate LTPO a 120 Hz e protezione Gorilla Glass Victus 2 interno Dynamic AMOLED 2X da 8″ QXGA+ (2.184 x 1.968 pixel) in 10:9 con refresh rate LTPO a 120 Hz e protezione Ultra Flexible Glass

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core 2 x 4,47 GHz – Oryon Phoenix L 6 x 3,53 GHz – Oryon Phoenix M

GPU Adreno 830

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile Batteria con supporto alla ricarica rapida e wireless

Fotocamera con OIS, ultra-wide e teleobiettivo

Selfie camera interna sotto il display

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Galaxy AI

Android 15 sotto forma di One UI 7

