Samsung Galaxy Z Fold 7 avrà o no la S Pen? Stavolta arrivano buone notizie

Nuovo giorno, nuove indiscrezioni sul prossimo pieghevole top di gamma targato Samsung. Questa volta si parla ancora una volta di una delle funzionalità più discusse, con un rumor che contraddice le indiscrezioni precedenti. Ma allora Samsung Galaxy Z Fold 7 avrà o non avrà questa benedetta S Pen?

Samsung Galaxy Z Fold 7, ci sono leak contrastanti sulla S Pen: stavolta arrivano buone notizie per il pieghevole

Crediti: Samsung

Le ultime novità arrivano sulla S Pen fanno ben sperare: secondo un noto insider Samsung Galaxy Z Fold 7 avrà il supporto alla S Pen ma si tratterà di un nuovo modello. Similmente a quanto visto con Galaxy S25 Ultra avremo una versione alternativa della penna, ma in questo caso non vengono specificate le funzionalità. L’unico dettagli noto è che la prossima S Pen dovrebbe avere dimensioni maggiori rispetto a quella di Z Fold 6 ed una nuova punta, per una migliore esperienza di scrittura.

New S-Pen has a bit thicker build than the Current Z Fold 6 S-Pen.



More Leaks Coming soon. pic.twitter.com/dOqfM9mFjS — PandaFlash 𝕏 (@PandaFlashPro) February 20, 2025

Tuttavia secondo altre indiscrezioni Samsung avrebbe intenzione di tagliare il supporto alla penna. Il motivo è presto detto: eliminare il digitalizzatore (il componente hardware dedicato allo stilo) sarà possibile risparmiare spazio ed ottenere uno spessore più sottile. Insomma, si tratta di due posizioni in netto contrasto e per il momento non possiamo far altro che attendere notizie ufficiali.

Scheda tecnica presunta

Dimensioni e peso – 4,2 mm di spessore (aperto)

Certificazione IPX8

Display esterno Dynamic AMOLED 2X da 6,5″ Full HD+ (2.520 x 1.080 pixel) in 21:9 con refresh rate LTPO a 120 Hz e protezione Gorilla Glass Victus 2 interno Dynamic AMOLED 2X da 8″ QXGA+ (2.184 x 1.968 pixel) in 10:9 con refresh rate LTPO a 120 Hz e protezione Ultra Flexible Glass

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core 2 x 4,47 GHz – Oryon Phoenix L 6 x 3,53 GHz – Oryon Phoenix M

GPU Adreno 830

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile Batteria da 4.400 mAh con supporto alla ricarica rapida e wireless

con supporto alla ricarica rapida e Fotocamera con OIS, ultra-wide e teleobiettivo

Selfie camera interna sotto il display

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Galaxy AI

Android 15 sotto forma di One UI 7

