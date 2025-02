Ci risiamo: Samsung Galaxy Z Fold 7 quasi senza segreti, con tanto di immagini

I nuovi pieghevoli di Samsung dovrebbero arrivare a luglio 2025, ma nel frattempo le indiscrezioni sono davvero tante. Il quadro delle specifiche è quasi completo ed ora arrivano novità anche per quanto riguarda il design di Samsung Galaxy Z Fold 7. Non aspettatevi stravolgimenti, perché il colosso tech asiatico ha deciso di giocare sicuro: ecco i primi render di Onleaks che mostrano quello che dovrebbe essere il look finale del flagship.

Samsung Galaxy Z Fold 7 mostrato da Onleaks: ecco le immagini render che svelano il possibile design

Crediti: Onleaks x Androidheadlines

Chi ci segue – e segue in generale il mondo tech – sa che Onleaks è uno degli insider più affidabili sulla piazza. I suoi render non sono immagini ufficiali ma mostrano il design sulla base di quanto visto/raccolto dallo stesso leaker. Per quanto riguarda Samsung Galaxy Z Fold 7, non sembrano previsti colpi di scena: il design del prossimo smartphone pieghevole è praticamente invariato, fatta eccezione per le dimensioni. Il dispositivo dovrebbe essere di poco più sottile rispetto a Galaxy Z Fold 6 (5,6 mm da aperto, 12,1 mm da chiuso) e raggiungere i 4,5 mm da aperto e 9,5 mm una volta chiuso. Comunque i pieghevoli più sottili resterebbero anche OPPO Find N5 (4,2 mm) e Honor Magic V3 (4,4 mm).

Crediti: Onleaks x Androidheadlines Crediti: Onleaks x Androidheadlines Crediti: Onleaks x Androidheadlines

Passando al resto delle caratteristiche ci sarebbero uno schermo interno da ben 8,2″ ed uno esterno da 6,5″ di diagonale; il cuore del pieghevole non può che essere lo Snapdragon 8 Elite for Galaxy, versione potenziata nata dalla collaborazione tra Samsung e Qualcomm. Di seguito trovate un riepilogo delle presunte specifiche, sulla base delle aggiunte di Onleaks (tra cui un comparto fotografico mutuato da Galaxy Z Fold 6 Special Edition, quindi con un sensore principale da 200 MP).

Scheda tecnica presunta

Dimensioni e peso – 158,4 x 143,1 x 4,5 mm (aperto) e 9,5 mm (chiuso)

Certificazione IPX8

Display esterno Dynamic AMOLED 2X da 6,5″ Full HD+ (2.520 x 1.080 pixel) in 21:9 con refresh rate LTPO a 120 Hz e protezione Gorilla Glass Victus 2 interno Dynamic AMOLED 2X da 8,2″ QXGA+ (2.184 x 1.968 pixel) in 10:9 con refresh rate LTPO a 120 Hz e protezione Ultra Flexible Glass

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core 2 x 4,47 GHz – Oryon Phoenix L 6 x 3,53 GHz – Oryon Phoenix M

GPU Adreno 830

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile Batteria da 4.400 mAh con supporto alla ricarica rapida e wireless

con supporto alla ricarica rapida e Fotocamera da 200 + 12 + 10 MP con OIS, ultra-wide e teleobiettivo

con OIS, ultra-wide e teleobiettivo Selfie camera esterna da 10 MP e interna sotto il display da 4 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Galaxy AI

Android 15 sotto forma di One UI 7

