Samsung Galaxy Z Fold 7 avrà ancora la stessa batteria, dopo 5 anni

Dopo la parentesi del 4.500 mAh di Galaxy Z Fold 2, è dal 2021 che Samsung utilizza la stessa batteria per tutti i pieghevoli della gamma. I 4.400 mAh hanno debuttato con Galaxy Z Fold 3 e in questi anni la capacità non è cambiata di una virgola; vale anche per la ricarica rapida da 25W mentre quella wireless è passata da 11W a 15W nel corso di una generazione, per poi stabilizzarsi per anni. A quanto pare anche quest’anno non si prevedono novità lato batteria: Samsung Galaxy Z Fold 7 continuerà la tradizione offrendo ancora una volta una soluzione da 4.400 mAh, almeno secondo le ultime indiscrezioni.

Continuano le indiscrezioni su Samsung Galaxy Z Fold 7: stavolta si parla della batteria (e aspettatevi una delusione)

Non ci sono ancora dettagli in merito alla ricarica, ma è probabile che anche a questo giro non siano previste migliorie. Ma come mai Samsung Galaxy Z Fold 7, il top di gamma pieghevole di quest’anno, non farà un balzo in avanti? Non c’è una risposta certa ma possiamo basarci su varie voci di corridoio: Samsung Galaxy S25 Edge, il flagship più sottile di sempre per la serie S dovrebbe avere una batteria di soli 3.900 mAh. Questo perché Samsung dovrebbe passare alle unità al silicio-carbonio soltanto nel 2026, con la serie Galaxy S26.

Questa tecnologia è ormai ampiamente utilizzate sia per smartphone classici che pieghevoli: si tratta di batteria in grado di offrire un’alta densità ma senza impattare sulle dimensioni. Le batterie al silicio-carbonio stanno lentamente soppiantando quelle agli ioni di litio.

Z Fold 5 – Crediti: Samsung

Per fare un esempio concreto, Honor Magic V3 ha uno spessore di 4,35 mm e un’unità da 5.150 mAh mentre Samsung Galaxy Z Fold 6 misura 5,6 mm ed offre la già citata batteria da 4.400 mAh. Lo scarto è relativamente poco, ma intanto il modello Honor è il pieghevole più sottile e leggero al mondo (ad oggi), senza rinunciare ad una batteria capiente. A proposito di rinunce, le indiscrezioni precedenti riferiscono che Z Fold 7 dovrebbe essere più sottile, ma perdendo il supporto alla S Pen.

Di seguito trovate un riepilogo delle presunte specifiche di Samsung Galaxy Z Fold 7 (frutto di leak): il lancio è atteso in estate insieme a Galaxy Z Flip 7. Pare che quest’anno potremmo avere una piacevole aggiunta: tira aria di Galaxy Z Flip FE, ma ovviamente è bene prendere tutto con cautela.

Scheda tecnica presunta

Dimensioni /

Certificazione IPX8

Display esterno Dynamic AMOLED 2X da 6,5″ Full HD+ (2.520 x 1.080 pixel) in 21:9 con refresh rate LTPO a 120 Hz e protezione Gorilla Glass Victus 2 interno Dynamic AMOLED 2X da 8″ QXGA+ (2.184 x 1.968 pixel) in 10:9 con refresh rate LTPO a 120 Hz e protezione Ultra Flexible Glass

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core 2 x 4,47 GHz – Oryon Phoenix L 6 x 3,53 GHz – Oryon Phoenix M

GPU Adreno 830

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile Batteria da 4.400 mAh con supporto alla ricarica rapida e wireless

con supporto alla ricarica rapida e Fotocamera con OIS, ultra-wide e teleobiettivo

Selfie camera interna sotto il display

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Galaxy AI

Android 15 sotto forma di One UI 7

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le