Samsung Galaxy Z Flip FE confermato per errore? Intanto spuntano le specifiche

Il colosso tecnologico asiatico potrebbe aver confermato l’esistenza di Samsung Galaxy Z Flip FE, il pieghevole a conchiglia economico. Il dispositivo è stato avvistato grazie al software dell’azienda mentre nel frattempo emergono nuovi dettagli sulle possibili specifiche.

Samsung Galaxy Z Flip FE confermato da un aggiornamento software? Ecco le ultime novità sul pieghevole economico

Crediti: @erenylmaz075 (X)

Ovviamente al momento non c’è nessuna conferma ufficiale dell’esistenza del telefono e anche il nome Samsung Galaxy Z Flip FE è puramente indicativo. Tuttavia è da tempo che ci vocifera della possibilità di vedere un pieghevole a conchiglia con specifiche top ed un prezzo abbordabile, nel perfetto stile della serie Galaxy FE. Nelle scorse ore è stato fatto un curioso avvistamento nei server di Samsung dedicati agli aggiornamenti OTA: è spuntato un software (F761BXXU0AYB1) dedicato ad un dispositivo siglato SM-F761. Fin qui nulla di strano, se non fosse che al momento non esiste alcun terminale con questa sigla. Si tratterebbe di uno smartphone inedito e il numero di modello ci offre alcuni indizi:

F è la serie di appartenenza, ossia la gamma di pieghevoli del brand

è la serie di appartenenza, ossia la gamma di pieghevoli del brand 7 è un numero che compare sempre in relazione ed un flip phone: generalmente i pieghevoli a conchiglia Samsung hanno sigle composte da F7 seguiti da altri numeri (ad esempio Flip 6 è SM-F741, Flip 5 è SM-F731 e di conseguenza Flip 7 dovrebbe essere SM-F751)

è un numero che compare sempre in relazione ed un flip phone: generalmente i pieghevoli a conchiglia Samsung hanno sigle composte da F7 seguiti da altri numeri (ad esempio Flip 6 è SM-F741, Flip 5 è SM-F731 e di conseguenza Flip 7 dovrebbe essere SM-F751) SM-F761 indica un dispositivo flip phone ma totalmente inedito e di conseguenza potrebbe far parte di una “nuova serie”, ossia Z FE

Intanto un noto insider è tornato a parlare del pieghevole sostenendo che avrà il medesimo schermo di Samsung Galaxy Z Flip 6 ma sarà mosso da un chipset Exynos. In precedenza si parlava già della possibilità di vedere a bordo del dispositivo il precedente Exynos 2400, ossia lo stesso SoC di Galaxy S24 e S24+. Inoltre ci sarebbero una fotocamera da 50 MP e la ricarica da 25W. Di seguito trovate una bozza di scheda tecnica, ovviamente sulla base di tutte le indiscrezioni viste finora.

Samsung Galaxy Z Flip FE – Scheda tecnica presunta

Dimensioni di 165,2 x 71,9 x 6,9 mm (aperto) e da 84,9 x 71,9 x 15,9-17,1 mm (chiuso)

(aperto) e da 84,9 x 71,9 x 15,9-17,1 mm (chiuso) Certificazione IP/

Display esterno Super AMOLED da 3,4″ (748 x 720 pixel) con densità di 306 PPI, refresh rate 60 Hz, protezione Gorilla Glass Victus

(748 x 720 pixel) con densità di 306 PPI, refresh rate 60 Hz, protezione Gorilla Glass Victus Display interno Dynamic AMOLED 2X da 6,7″ QXGA+ (2.640 x 1.080 pixel) in 22:9 con refresh rate adattivo 1- 120 Hz e luminosità di picco di 2.600 nit

(2.640 x 1.080 pixel) in 22:9 con refresh rate adattivo 1- e luminosità di picco di Sensore d’impronte laterale

Raffreddamento passivo

SoC Exynos 2400 a 4 nm Samsung

a 4 nm Samsung CPU octa-core 1x 3,21 GHz – Cortex X4 2x 2,9 GHz – Cortex A720 3x 2,6 GHz – Cortex A720 4x 1,95 GHz – Cortex A520

GPU Xclipse 940

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB UFS 4.0 non espandibile

UFS 4.0 non espandibile Batteria da / mAh con ricarica da 25W

con ricarica da Fotocamera da 50 MP con OIS, Dual Pixel AF, ultra-grandangolare da 123° con pixel da 1,12 μm

con OIS, Dual Pixel AF, ultra-grandangolare da 123° con pixel da 1,12 μm Selfie camera da 10 MP f/2.2, pixel da 1,22 μm, FoV da 85°

f/2.2, pixel da 1,22 μm, FoV da 85° Connettività Dual SIM 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, Speaker Stereo, USB 3.2 Gen 1, Galaxy AI

Software Android 15 con One UI 7

