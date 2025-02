Samsung Galaxy S26 Ultra potrebbe cambiare tutto, anche la selfie camera

Allo stato attuale la tecnologia UDC (Under Screen Camera) ha ancora molta strada da fare; tuttavia si tratta di una caratteristiche che è andata migliorando nel tempo, specialmente grazie all’apporto di ZTE. I top di gamma del brand sono tutti dotato di una fotocamera sotto il display (ZTE Axon 60 Ultra e REDMAGIC 10 Pro), ma le cose potrebbero cambiare dal prossimo anno, grazie al lancio di Samsung Galaxy S26 Ultra.

Samsung Galaxy S26 Ultra potrebbe essere il primo flagship “standard” del brand con una fotocamera sotto lo schermo

S25 Ultra modificato – Crediti: Anvin (X)

Il prossimo top di gamma di Samsung potrebbe sdoganare la fotocamera sotto al display a bordo degli smartphone Android: secondo le ultime indiscrezioni, il prototipo di Samsung Galaxy S26 Ultra sarebbe dotato di questa tecnologia. Ovviamente è bene sottolineare che si tratterebbe di un prototipo e quindi le cose potrebbero cambiare nel corso del tempo. Se Samsung iniziasse a utilizzare questa feature a bordo del suo modello Ultra, siamo abbastanza certi che gli altri brand lo seguirebbero a ruota (sempre implementandola su modelli premium).

Il colosso tech asiatico non è nuovo alla tecnologia UDC: la fotocamera sotto lo schermo è stata implementata per la prima volta con Galaxy Z Fold 3 e da allora ha trovato spazio su tutti i pieghevoli della gamma, compreso l’ultimo Z Fold 6. La selfie camera sotto il display viene però utilizzata solo per il pannello interno, in modo da offrire un’esperienza tutto schermo e senza interruzioni durante l’utilizzo in stile tablet.

Cosa sappiamo sul futuro Galaxy S26 Ultra

Attualmente Samsung ha presentato al mondo la serie Galaxy S25, quindi ci vorrà ancora parecchio tempo prima dell’uscita della generazione successiva. Il lancio di Samsung Galaxy S26 Ultra è atteso nel corso del mese di gennaio 2026, insieme ai modelli S26 e S26+. Nei mesi passati è spuntata una voce che vedrebbe il ritorno di un nome iconico: il top di gamma di punta potrebbe chiamarsi Samsung Galaxy S26 Note, ma è bene prendere quest’informazione come un semplice rumor.

Più tangibili invece le indiscrezioni sull’utilizzo delle batterie al silicio-carbonio: Samsung potrebbe finalmente iniziare ad utilizzarle con la prossima serie. Il risultato? Una maggiore capienza, ma senza andare ad impattare sullo spessore dei telefoni. Tra le altre aggiunte plausibili ci sarebbe l’introduzione di un teleobiettivo periscopico da 200 MP (in stile vivo X200 Pro), ma solo a bordo di S26 Ultra.

