Samsung Galaxy S25 Ultra nei test di resistenza: è sempre il top ma qualcosa non quadra

Ora che i nuovi top di gamma di Samsung sono ufficiali, è tempo di guardare alle altre caratteristiche (oltre specifiche e fotocamera). Spendere tanto per un flagship ha i suoi pro e contro, ma spesso è difficile rispondere alle domande sulla robustezza di un dispositivo. Per fortuna in nostro soccorso arriva il canale JerryRigEverything: stavolta tocca a Samsung Galaxy S25 Ultra finire sotto i riflettori, con una serie di test di resistenza. Come si sarà comportato il nuovo modello di punta della gamma?

Samsung Galaxy S25 Ultra alla prese con i test di resistenza di JerryRigEverything: com’è andata con il nuovo flagship?

Crediti: JerryRigEverything (YouTube)

All’interno dell’articolo trovate il video completo in cui sono mostrati tutti i test di resistenza subiti da Samsung Galaxy S25 Ultra: nonostante si tratti di un modello premium, non ci sono sconti. Le prove consistono in un test di resistenza ai graffi, uno di resistenza dello schermo ad una fiamma ed uno di piegatura (per dimostrare la robustezza della scocca). Uno dei punti di forza del precedente Galaxy S24 Ultra (qui trovate dettagli e video) era il vetro protettivo Gorilla Armor, rivelatosi un vero portento (con graffi al livello 7 della scala di Mohs e solchi più profondi solo al livello 8). Il nuovo Galaxy S25 Ultra è equipaggiato con un pannello protettivo Gorilla Amor 2: ci si aspetterebbe un miglioramento, invece i primi graffi compaiono al livello 6 e le scanalature al livello 7.

Passando ad altre curiosità (per i dettagli completi c’è il video, tutto da guardare): per prima cosa il titanio viene utilizzato solo per il frame perimetrale e non per i pulsanti laterali; di conseguenza questi risultano più sensibili ai graffi rispetto al telaio.

Inoltre gli anelli che circondano i sensori della fotocamera non fanno parte del corpo, ma si tratta di elementi incollati; questi sono facili da rimuovere, inoltre sarebbe presente un sottile spazio tra gli anelli e la scocca in cui si accumulerebbe della polvere. Comunque durante il video viene specificato che gli anelli sono incollati saldamente: bisogna utilizzare una punta o una lama per staccargli, quindi in situazioni “normali” non dovrebbero esserci problemi.

Infine, una curiosità riguardo alla nuova S-Pen: nonostante si tratti di una versione rinnovata e sprovvista di Bluetooth, è presente uno alloggiamento vuoto all’interno (si presuppone che sia lo spazio per una batteria). Nel complesso, Samsung Galaxy S25 Ultra è sopravvissuto degnamente ai test di resistenza: in particolare nella prova di piegatura il super flagship ha retto benissimo.

Samsung Galaxy S25 Ultra smontato in questo video teardown

Oltre al video dedicato alla resistenza è stato pubblicato anche un utile teardown che mostra l’interno di Samsung Galaxy S25 Ultra. Il top di gamma è stato smontato per mostrare i segreti che cela sotto la scocca ed offrire un punto di vista differente agli appassionati del mondo tech.

