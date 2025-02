Samsung Galaxy S25 Ultra smontato: cosa si cela nel top di gamma del momento | Video

Il nuovo Samsung Galaxy S25 Ultra torna nuovamente sotto i riflettori e questa volta lo fa con un video teardown: il top di gamma è stato smontato per mostrare i segreti al suo interno. Ecco che cosa è stato scovato, specialmente per quanto riguarda la tanto chiacchierata S Pen di ultima generazione.

Samsung Galaxy S25 Ultra protagonista di un video teardown: svelati i segreti del nuovo flagship

Crediti: JerryRigEverything (YouTube)

Similmente ai test di resistenza dei giorni scorsi, anche il video teardown di Samsung Galaxy S25 Ultra è stato realizzato dal celebre canale YouTube JerryRigEverything. Nel primo video abbiamo visto il top di gamma alle prese con una serie di prove per saggiarne il grado di robustezza; in questo caso il telefono è stato smontato per mostrare la struttura interna e il grado di facilità per accedere ai componenti interni.

Come visto in più occasioni, l’elemento cruciale di Samsung Galaxy S25 Ultra è la nuova S Pen: stavolta non è presente il Bluetooth e, di conseguenza, mancano le funzionalità collegate ad esso. Nonostante questo cambiamento – che ha colpito l’utenza più esperta mentre per quella più generalista non ci sono grandi stravolgimenti – ci sono degli elementi che “anomali”. Come visto in precedenza la S Pen presenta ancora lo scomparto per la batteria (assente, visto che manca il Bluetooth) mentre smontando lo smartphone è emersa la presenza di un caricatore induttivo all’interno della scocca.

Insomma, la nuova S Pen non ha una batteria eppure nel dispositivo c’è una soluzione per la ricarica; al momento non è dato di sapere se essa funzioni effettivamente dato che la penna di Galaxy S24 Ultra non è compatibile con l’alloggiamento del nuovo flagship. A questo punta sorge una domanda: Samsung ha intenzione di lanciare una versione alternativa della S Pen di S25 Ultra (con il Bluetooth e, quindi, una batteria ricaricabile)? Secondo quanto dichiarato dalla stessa azienda non è in programma una nuova penna, ma mai dire mai.

